好美！新竹市光復路心電圖光雕 獲英國設計大獎

新竹市政府在光復路台電圍牆、園區門口打造心電圖光雕「線實動態」作品，象徵竹科宛如城市心臟，帶動整體發展，光雕設計今年3月獲得「建築與燈光設計界的奧斯卡」之稱的英國國際空間及燈光設計獎（[d]arc awards）二獎（SECOND PLACE）殊榮，是繼去年獲得金點設計獎（空間設計類）後，再次獲獎。

市府指出，英國[d]arc awards是由兩大國際建築燈光雜誌《arc》和《darc》聯合主辦，有「建築與燈光設計界的奧斯卡」之稱。其中獎項再以預算高低，分為室外照明、室内照明、景觀照明、燈光藝術、創意照明活動、建築照明產品等6大類，此次心電圖光雕作品「線實動態」與其他多國作品廝殺，獲得景觀照明類低預算二獎。

市長林智堅說，竹市與竹科密不可分，光復路及慈雲路為竹市重要交通要道，附近車流快速，加上重要的變電設備台電新竹次變電所坐落，讓原本基地與整體都市環境關係相對冰冷與疏離，且圍牆老舊及人行道照明不足，交流道兩側步行動線無法連續。

市府改造邀請極製設計所與十彥建築師事務所操刀，投入500萬元打造心電圖光雕替竹市光復路園區妝點全新門面，全長350公尺，以彎曲鋼條搭配LED線燈，將巨大的變電所空間化身城市低調的守護者，也成為城市通廊的背景，創造新的都市空間行走及視覺體驗，產生步行與車行兩種不同尺度與速度下的都市景觀。