新竹「海之聲」被評最雷景點 海岸線沖刷流失嚴重

新竹市香山區「海之聲」過去為秘境景點，吸引遊客沿著長堤拍照取景，猶如踏上「通往天堂的道路」，但海岸線近年遭受颱風、海浪沖刷，被淘空長達十多公尺，甚至有YouTuber最近拍片，造訪「海之聲」評為是「最雷」景點。地方民代最近邀相關單位會勘，認為三不管地帶恐釀安全危害，市府強調將依防護計畫請權責單位處理。

「海之聲」位於新竹市南港街106巷內，因岸邊往海延伸一處長堤，過去前來拍照、觀景的遊客不少，紛紛站上長堤感受臨海美景，但因為近年颱風摧殘幾乎半毀，緊鄰的海岸線也面臨淘空危機，不僅遊客大失所望，還有YouTuber來拍片嚇得落荒而逃。

市議員陳慶齡說，海之聲是南香山秘境景點，但現在景點被沖毀，岸邊的道路也被嚴重沖刷淘空，時刻面臨著隨時坍方與土地流失的風險，鄰近的台電的風力發電機組基座也裸露，但日前邀相關單位會勘卻互踢皮球，不是說非權責所管就是沒能力修繕。

「如果再有颱風侵襲，後果不堪設想！」陳慶齡說，海岸線已被沖掉十幾二十公尺，遊客前來也會有安全疑慮，明天將再與林務局、二河局、台電與市府等單位協調。

經濟部水利署第二河川局指出，海岸管理法公告後，海岸防護區分一、二級，新竹市二級海岸防護區又分北、南段，北段起訖點為頭前溪與客雅溪河口，南段起訖點為香山區鹽水里與南港里，南段除了鹽水港、南港海堤為二河局管轄，其餘為市府負責。

新竹市二級海岸防護計畫已經公告實施，市府工務處今天指出，「海之聲」現場沒有設置堤防，另岸邊被沖毀的簡易道路是由林務局租給台電，作為風力發電機組檢修通行使用，由於大風車情況較急，短期將先通知台電與林務局優先加強岸邊防護措施。

長期防護方面，市府工務處將依據海岸防護計畫與二河局聯繫，希望由二河局協助監測海象調查，並研議是否有延長海堤的可行性，加強岸邊防護，減輕周邊居民疑慮。