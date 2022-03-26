苗縣爭取「竹南後龍風景特定區」 獲中央審查通過
苗栗縣後龍、竹南兩地在立委陳超明協助下，數年來積極爭取畫設「竹南後龍風景特定區」，最近終於獲得交通部觀光局審查通過，包括竹南龍鳳漁港及周邊森林及海岸地區、後龍好望角及周邊景點，都畫設在風景區內，有助於未來推動各項公共設施的開發，為兩地海岸區域的觀光發展帶來前景。
苗栗縣後龍鎮好望角及周邊擁有迷人的山海景致，還有百年舊隧道、貝化石層，鄰近具特色的廟宇多，後龍鎮近年致力爭取將好望角設立縣級風景區，全案經陳超明協助，並擴大推動成為「竹南後龍風景特定區」計畫，希望透過風景區的畫設，讓區內道路及公共設施的營造，在法令上能獲鬆綁加速辦理。
竹南後龍風景特定區擁有的自然環境及人文歷史資源豐沛，包括龍鳳漁港、濱海森林、紫斑蝶生態、中港溪口灘地、西湖溪溼地、好望角、過港百年隧道、石滬群、灣瓦海瓜子保護區、貝化石層，有沙丘、溼地、海灣等多樣化的地形。
全案經縣府提報交通部觀光局爭取，3月24日在觀光局的審查會獲通過，陳超明及兩地鎮公所都透過臉書向民眾宣布這項好消息。
後龍鎮公所指出，往年好望角遊客多，但鎮公所建造的公廁卻因保安林使用限制被迫喊卡，結果成了沒有屋頂的公廁，還讓女客驚慌奪門而出，畫設成特定風景區後，一些公共設施土地的取得及部分保安林解編、撥用，法令上較具彈性，鎮公所期盼將來加強風景區聯外道路的建設，因好望角周邊風力發電機數量多，也希望爭取規畫能源教育館，增加觀光休憩功能及亮點。
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