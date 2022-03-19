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桃園永安海螺館正式開幕 民眾迫不及待參觀

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋永安漁港的海螺文化體驗園區，耗時2年興建今正式開幕。記者翁唯真／攝影
桃園新屋永安漁港的海螺文化體驗園區，耗時2年興建今正式開幕。記者翁唯真／攝影

座落在桃園新屋永安漁港的海螺文化體驗園區，今正式開幕，耗時2年終於完成，也將成為世界客家博覽會的副場館之一；行政院長蘇貞昌表示，蔡英文總統相當重視客家族群，海螺館為浪漫台三線計畫推動；桃園市長鄭文燦表示，全台唯一的客家漁港文化，民眾都可在館內體驗認識海客文化。

海螺館在中央的支持下以總經費4.5億元，自2019年3月正式動工，歷時2年時間，屋頂採取無柱曲面模板的建造方式，工程難度極高，不管在材質選擇及因應海風強勁等問題，中間設計也歷經抄襲風波，終於順利完成，今正式開館，不過早在先前就已蔚為風潮。

蘇貞昌表示，蔡英文總統非常重視客家，並以浪漫台三線計畫的推動，表達對客家文化的支持，而桃園市長鄭文燦也將政策具體實現，凸顯了桃園海客文化的特色；客家局長黃傅淑香指出，整體園區採荒野式設計，植栽選擇適合海邊生長的植物，另邀請著名藝術家林舜龍於中庭打造聲音地景藝術在海的叮嚀聲中．誕生，當九層風鈴發出聲響時，就像是海螺的聲音。

鄭文燦表示，海螺文化館內部設有「漁村客家故事館」，展示濱海客庄的生態景觀、信仰、俗諺、捕魚、煮鹽等生活方式，還導入了AR、VR互動遊戲，讓民眾能親身體驗捉魚苗、堆石塭及牽罟等活動。

鄭文燦說，觀音、新屋周邊有許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬群等生態亮點，而客家先民上岸的永安漁港現也成為觀光漁市，具有美好的生態與景觀，更有桃園十大美景之一的「永安夕照、迎風聽浪」。

館內聲音地景藝術當九層風鈴發出聲響時，就像是海螺的聲音。記者翁唯真／攝影
館內聲音地景藝術當九層風鈴發出聲響時，就像是海螺的聲音。記者翁唯真／攝影
桃園新屋永安漁港的海螺文化體驗園區今揭牌。記者翁唯真／攝影
桃園新屋永安漁港的海螺文化體驗園區今揭牌。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦 台三線

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