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桃園復興櫻花道盛開7成 觀旅局：疫情下賞櫻出遊好散心

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市復興山區春節後櫻花綻放，中巴陵櫻木花道櫻花盛開，吸引民眾賞櫻踏青拍照打卡。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興山區春節後櫻花綻放，中巴陵櫻木花道櫻花盛開，吸引民眾賞櫻踏青拍照打卡。記者曾增勳／翻攝

春節元宵節前後，桃園市復興區北橫、拉拉山區櫻花陸續綻放，吉野、昭和櫻花、山櫻花開花爭奇鬥艷，點綴中巴陵到上巴陵山區、高義等山區春景美色，中巴陵櫻木花道的昭和櫻花成盛開，有如日本櫻花盛況，市政府觀旅局今天上午表示，復興山區櫻花已7成綻放開花，周休吸引不少民眾踏青賞櫻，中巴陵櫻木花道賞櫻人潮最多，拉拉山遊樂區人潮約2到3成，疫情下賞櫻踏青出遊好散心。

今年櫻花花期稍後，復興區光華部落、中巴陵到上巴陵山區、比亞外部落的粉紅、白色系吉野、昭和櫻花及拉拉山遊客中心的千島櫻花、小烏來的山櫻花、爺亨部落八重櫻相繼開花，復興山區綠野點妝春色，正是賞櫻季節，觀旅局提供2022櫻花季賞櫻地圖，讓民眾疫情走出戶外賞櫻。

復興區恩愛農場栽種1000多株富士櫻、千島櫻，最近富士櫻花期展開，櫻花樹櫻花盛開，恩愛農場負責人曾彥均表示，該農場是拉拉山區櫻花樹最多農場，櫻花分二階段開花，目前富士櫻花盛開，至2月下旬起千島櫻花接續開花，為配合市政府政策，該農場將自16日起開放入園賞櫻。

市府觀旅局長長楊勝評表示，復興山區櫻花盛開，粉紅、白、紅色系品種櫻花開花已達7成，又以中巴陵櫻木花道櫻花盛開，昭和櫻花沿花道綻放、花況不輸日本，疫情影響，市府取消櫻花季活動，今年賞櫻人潮不復過去，但是假日吸引不少民眾前往拉拉山旅遊和中巴陵賞櫻旅遊，仍要提醒民眾賞櫻出遊注意和做好防疫措施。

桃園市復興山區春節後櫻花綻放，市府2022櫻花季賞櫻地圖提供民眾踏青賞櫻。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興山區春節後櫻花綻放，市府2022櫻花季賞櫻地圖提供民眾踏青賞櫻。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興山區春節後櫻花綻放，中巴陵櫻木花道櫻花盛開，吸引民眾賞櫻踏青拍照打卡。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興山區春節後櫻花綻放，中巴陵櫻木花道櫻花盛開，吸引民眾賞櫻踏青拍照打卡。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興山區春節後櫻花綻放，中巴陵櫻木花道櫻花盛開，吸引民眾賞櫻踏青拍照打卡。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興山區春節後櫻花綻放，中巴陵櫻木花道櫻花盛開，吸引民眾賞櫻踏青拍照打卡。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興山區春節後櫻花綻放，恩愛農場2/16起開放入園賞櫻。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興山區春節後櫻花綻放，恩愛農場2/16起開放入園賞櫻。記者曾增勳／翻攝

櫻花季 賞櫻 巴陵

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