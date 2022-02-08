苗栗大湖薑麻園雲瀑 玩家空拍驚艷美景
苗栗大湖薑麻園位於關刀山脈，海拔約800公尺，為苗栗與台中交界處，東西走向地勢形成氣候分界點，每到冷熱交替季節，經常出現雲霧裊繞和雲海，玩家空拍雲瀑美景令人驚嘆。
苗栗縣攝影玩家張麥斯透過無人機空中攝影，記錄大湖鄉薑麻園地區，白色雲霧從關刀山稜線沿著山坡飄散，宛如瀑布一般傾洩而下，張麥斯表示，「這不是想看就看的到」，必須配合天時、地利、人和等3個條件，才能欣賞到這個「美不勝收」的景緻。
張麥斯指出，台灣山脈大多是南北走向，但薑麻園位處東西走向的關刀山脈，直接跨越西部平原，成為北部和中部地區氣候的分界點，氣候變化或冷熱交替頻繁時，行經苗130線時容易出現雲瀑。
當地居民劉添俊表示，雖然薑麻園海拔僅約800公尺，但每年11月到隔年3月期間，天氣變化較為頻繁，要轉變成好天氣的時候，天空中的雲層降低，只要到聖衡宮或是薑麻園觀景台，就可以看到雲海，讓人宛如置身於仙境。
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