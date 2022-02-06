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石門水庫打造新旅遊露營區 觀旅局長：變身休旅新亮點
桃園市知名石門水庫今年變身休閒旅遊新樂園!桃園市政府局與經濟部北區水資源局合作，推動石門水庫旅遊露營玩樂景點，市府觀旅局長楊勝評今天下午表示，石門水庫跨域旅遊亮點計畫委外經營，3月1日起停車場改為自動辨識系統收費啟用，新打造溪洲旅遊服務區預計今年6月前開放營運，提供大小朋友遊玩、旅遊新樂園。
石門水庫這項跨域旅遊新亮點計畫，以一年近3000萬元營運權利金委託桃禧飯店集團經營，包括該水庫停車場到園區、霸頂休閒旅遊漫步，新增溪洲旅遊服務區，規畫漫遊露營區、遊客服中心及轉運站，特別是露營區將提供51個露營車、各式帳蓬及頂級豪華露營車選擇，讓年輕家庭大小朋友新休閒玩樂去處。
春節期間，業者在石門水庫壩頂觀湖平台，展示露營界「勞斯萊斯」之稱德製頂級露營車，提供旅遊民眾拍照、打卡，提供簡易咖啡餐飲服務，讓民眾一邊漫步品嘗咖啡、一邊欣賞壩頂的水庫風光，推出電動遊園車及小朋友電動車訓練場，提前為石門水庫溪洲旅遊服務區試營運熱身，今天好天氣，吸引不少民眾在春節假期尾聲，前往石門水庫戶外踏青遊玩。
楊勝評表示，市府打造石門水庫跨域旅遊亮點計畫，率先自3月1日起建構為車輛自動辨識系統收費，原有水庫鄰近7鄉鎮區居民維持進出免費，今後入園車輛一律自動收費，園區提供電動遊園車可繞行園區南苑等景點，溪洲旅遊服務區預計5月試營運，希望將石門水庫在既有水質、水源保護功能及兼顧環保、綠能下，透過新的休閒旅遊模式，帶動不一樣的觀光旅遊發展。
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