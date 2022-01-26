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春節期間 桃園虎頭山、慈湖等景點不打烊

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府今公布各項業務春節不打烊措施。圖/桃園市政府提供
桃園市政府今公布各項業務春節不打烊措施。圖/桃園市政府提供

農曆春節將屆，桃園市政府今公布境內景點交通疏運及運動、文化場館開放時間，同時公告垃圾車2月1日至2月4日停收，直至2月7日恢復正常清運。

桃園市政府指出，因應春節民眾需求，轄內路邊停車場31日至2月6日不收費，桃園和中壢拖地保管場上午8時至晚上8時提供領車服務，計程車春節加成則是從28日起單趟加收50元，機場排班計程車則是單趟加收100元。

旅遊方面，虎頭山風景特定區、角板山行館、小烏來風景特定區、慈湖陵寢等觀光景點，除31日休園一天，其餘年節期間均正常服務。

垃圾清運方面，除復興區外，各區30日下午1時開始清運、夜間停收，31日則是上午9時清運、夜間停收，2月1日至2月4日均無法服務，直至2月5日上午9時清運，2月6日依既有清運時間停收，2月7日中午開始加強清運，晚間起恢復正常清運；復興區31日和2月3日上午8時清運，夜間停收，其餘時間暫停服務，直至7日恢復正常清運。

藝文方面，目前最紅的打卡景點「橫山書法藝術館」本月29、30日和2月5、6日四天均不打烊，馬祖新村眷村文創園區、太武新村眷村文創園區本月29、30日和2月4、5、6日五天均有開元。

另外，桃園市立田徑場、竹圍漁港和永安漁港等地，29日至2月6日每天上午8時至晚上6時也都不打烊，歡迎民眾多加利用。

桃園 春節 計程車

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