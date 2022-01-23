林智堅開箱！6件虎年聲光裝置 點亮竹市東門城、護城河

農曆春節將至，新竹市府今年「新竹過好年」活動邀來5組藝術團隊，結合「聲音」與「生風」在地元素，以「虎嘯生風」為題，在東門城、護城河沿岸800公尺，創作6件聲光裝置，展期自即日起至2月28日，晚間5點半至10時點亮，白天夜晚各有風貌，邀民眾來參觀。

市長林智堅為作品「小光虎踏青」與「身風」開箱，不僅和草地上一個個大型Q版虎掌合影，也走上竹構長廊體驗藝術與護城河畔等自然環境的互動。

林智堅說，受疫情影響，上周宣布延後舉辦新竹過好年開幕活動，但6件作品照常展出。5組藝術團隊創作聲光裝置，當風吹起，就會發出各種聲響與啟動音樂裝置，讓民眾到新竹尋虎。

市府指出，6件作品穿插市區古蹟與建設間，沿途都是市府打造「步行城市」成果，民眾可由新竹火車站或轉運站下車，散步抵達。

首先來到東門城，有高達4公尺、寬2公尺、最大的聲光裝置「光虎」，由玖格設計打造，白天、晚上皆可欣賞，尤其在晚間每半小時就能看見「光虎」展演聲光「虎嘯」，象徵吼出新年新希望，期待疫情退散，美好事物再度如常。

沿著護城河有5件作品，「掌聲林」由都市藝術工作室與聲音藝術家林弘韜合作，結合河畔林蔭，光在地上投出一個個似綿延不絕的虎掌腳印，還會因應周邊環境音，忽明忽滅，打造一座充滿虎嘯與風聲的森林，走入其中彷彿有隻大老虎，看得到卻抓不著，是場結合聽覺與視覺的沉浸式體驗。

「徹夜未眠直至晨光」，由擅長動力機械的穀米機工打造，以老虎黃、白、黑的斑紋發想，設計由2個圓環組成的動力燈光雕塑。

圓環上有風力感測器，只要有風就會自動運轉，當圓環交錯甩動時，好似老虎在護城河水面躍起後落下的姿態，這股綿延不絕的能量，如生生不息的風為新竹帶來的生命力，也隱喻乘風破浪向前行。

「身風」由擅長竹子等複合媒材的禹禹藝術工作室打造，以具透視原理的類建築手法編織，造型由種子轉化為風的意象，在護城河上打造出一道竹構長廊，民眾可直接走上去，親身體會藝術與河畔綠意等自然環境的互動。

「無限光景_護城河版」，由黑川互動媒體藝術打造，作品以LED顯示器構成，高速運動的影像由點、線、面轉化為立體，搭配未來感的電子音樂，譬喻科技浪潮來襲，也凸顯新竹身為科學園區所在地的重要性。

畫面前段將呈現捉摸不定的風與水，象徵動盪的去年；當圖像以虎紋方式經過水面時，則會出現低吼樂音，畫面也漸漸回穩，象徵新的一年世界將會更好。