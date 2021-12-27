拉拉山不只有水蜜桃 桃市力推「在地咖啡品牌」吸睛

桃園推動休閒農業，包括復興、大溪、中壢、龜山、龍潭、蘆竹、楊梅、平鎮等地皆有農民栽種在地咖啡，種植面積已達10公頃以上。市府農業局今天推出「拉拉山咖啡」品牌，集結桃園各地的特色咖啡莊園，希望藉此推廣桃園咖啡產業。

許多人都知道水蜜桃是拉拉山盛產的水果，但拉拉山其實也是桃園咖啡的主要種植地，尤其復興區擁有多樣的地形、宜人的氣候和肥沃的土地等優良的天然條件，種出的咖啡風味也相當多元。

為鼓勵在地咖啡產業，市府農業局與復興區農會合作，推出桃園在地咖啡品牌「拉拉山咖啡」，並邀請在地咖啡師陳耑妤現場手沖。農業局輔導科長洪彩燕表示，拉拉山咖啡品牌標章，透過泰雅菱形、圖騰、經典紅、黑、白配色，結合咖啡杯等元素，以「喝一口就愛上的咖啡」為設計理念。

桃園市長鄭文燦表示，農業局推動桃園咖啡統一品牌標章，不僅可整合資源行銷在地品牌，各莊園也可在包裝上標示生產莊園名稱，做出差異性，未來市府也將規畫舉辦「桃園咖啡莊園節」及評鑑大會，邀請民眾品嘗桃園各處咖啡風味。