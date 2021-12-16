霞喀羅湧賞楓人潮 白石駐在所卻擺滿空帳篷看傻山友

霞喀羅古道近期因沿線楓葉漸紅，湧入大批登山健行客，不少遊客都會選擇在古道中段的白石駐在所搭帳野營，不過近日有山友發現，白石駐在所周圍遭協作業者占地擺滿空帳篷，導致散客無處搭營，負責管理的養老yulu文化生態發展協會則表示，會再與協作業者叮囑，不得占地，且須在每天下午2點後才能搭帳。

山友表示，近日前往霞喀羅古道，背著沉重的帳篷裝備走了5個小時到白石營地，才發現平坦的營地全被業者占用，有超過半數是空帳篷，逼得他們只好到遠處林道邊畸零地紮營，沒想到營地管理員還好心提醒他們「附近有黑熊出沒，有事情得大聲求救」，讓他們十分傻眼、哭笑不得。

山友詢問管理員為何業者可以搭空帳篷占地，沒想到對方回應「這些帳篷都是林務局新竹林區管理處合法簽約合作的協作團隊搭建的，林務局則委由他們來管理營地」，原來現場是由2家協作業者包場，且業者享有營地優先使用保障權。

山友認為，霞喀羅古道是著名的國家級步道，山林也是所有人的，卻被少數業者占據最適合搭帳篷的白石駐在所周邊，還以此盈利，痛批「乾脆都給商業團玩就好了！」認為林務局放任國有地遭人侵占收租，使得一般山友權益受損。

負責白石駐在所管理的養老yulu文化生態發展協會表示，白石營地共規畫有45個營位，其中2家業者各10個營位，其餘25個營位提供一般民眾現場登記宿營，對於空帳篷的情況，協會表示會再要求業者每天下午2點後才能搭帳，不過協助也表示因假日營帳數量過多，業者可能因此無法及時拆除，才會有空帳遺留過多的情況。