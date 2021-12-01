閒置大樓成森林系書房！竹市最大圖書館龍山分館今啟用

新竹市科學園路162巷內的龍山綜合大樓，鄰近竹科、周邊有不少住戶，過去卻長期閒置，如今活化成「機能」大樓，1樓全聯社區服務概念店已開幕，2至4樓市府規畫竹市第七座，也是最大圖書館「龍山分館」，600坪室內空間實體藏書量達6萬冊，今開館啟用，並舉辦《竹城漫遊》新書發表會，邀請名作家魚夫暢談新書，未來5至9樓也預計打造成閱覽空間，目前仍在規畫階段。

副市長沈慧虹今參加啟用典禮，她說，竹市每間圖書館都各有特色，龍山分館是竹市第7座圖書館，同時也是竹市最大圖書館，擁有複合式生活機能，鼓勵長輩買菜後順道進來借書，成為精神食糧。

市府積極進行總圖書館新建作業，期間陸續成立香山、金山、南寮、鹽水、將軍村圖書園區、動物園分館、青少年分館等實體閱覽與學習空間，其中不少館舍更成為民眾拍照打卡熱點，關東客家主題圖書館預計在明年完工，另設置3座微型圖書館（稅務局、演藝廳、柴橋活動中心），方便民眾隨時借閱。

周冠宇建築師事務所設計師胡靖元說，龍山圖書分館以「森林」作為概念，以綠色妝點天花板，通透浮空的書架猶如樹冠，錯落、不規則擺放，設計成森林蜿蜒小徑，親子閱讀區階梯則以「田野」概念打造梯田樣態，2樓親子閱讀區藏放約1萬冊；3樓討論區共16席、電腦視聽區20席、自修室46席；4樓閱讀席位則約15席，全館藏書量近6萬冊，提供各年齡層閱讀。

住在附近的林姓女子認為，龍山分館整體設計規畫用心，且就位於住家旁邊，有機會一定會常常來閱讀借書；親子閱讀區的陳姓婦人也說，閱讀習慣必須從小養成，龍山分館面積寬廣、規畫良好，讓孩子能夠盡情活動，不怕吵到正在自修或唸書的學生。