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堆稈棚了！12月1日在苗栗特色館 古早農村景象重現
台灣農村古早堆稈棚的景象，12月1日在苗栗縣公館鄉苗栗特色館重現，公館鄉農會找來老農夫搭建，也為12月5日登場的農業跨年嘉年華暖場，農會歡迎民眾來參觀體驗。
公館鄉農會今年第2年辦理農業跨年嘉年華，去年在縣道119線旁的農田堆稈棚，越來越難得見到的農村景象，獲得熱烈回響，公館鄉農會總幹事古雪雲說，今年稈棚特別搬到12月5日嘉年華會場的苗栗特色館，重現昔日農村景象，讓更多人看到，也可以保存較久。
古雪雲指出，農會找來老農12月1日上午8點多開始搭建稈棚，有興趣的民眾可以現場參觀，此外，5日農業跨年嘉年華規畫農事體驗活動，包括踏酸菜、搓芥菜、搗麻糬，必須報名參加，每人150元，洽詢電話037-559026、236148。
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