北橫觀光推溫泉新亮點 桃議員憂過度開發
桃園積極爭取畫設北橫國家風景區，串連角板山、小烏來、東眼山、羅浮溫泉等景點，不過議員舒翠玲擔憂市府近年在復興區發展溫泉，長久下來會傷害環境，在拿出科學數據前不應該一股腦地開發。市府觀旅局則強調，開挖溫泉前都經鑽探報告確認地質不受破壞，且經市府水務局核准水權，水量控制跟水質管理無虞。
桃園復興區蘊藏溫泉資源，為了發展觀光及旅遊產業，風管處明年分別編列1000萬元、1800萬元，建置羅浮取供事業相關設施及義盛溫泉泡腳池工程，但舒翠玲擔心在復興區的羅浮、小烏來義盛開挖溫泉，恐影響石門水庫集水區的生態環境。
舒翠玲表示，復興區是水質水量保護區，應盡可能保留原始風貌林木、不要開發，雖然市府認為相關開發不會影響環境，但集水區相關規定跟一般山坡地水土保持規範截然不同，究竟地下水層可以抽多少？是否會地層下陷？對地質有無影響等，市府都應該拿出數據說明清楚。
不過，民進黨原住民族議員林志強贊成市府低度開發復興溫泉，他強調，政府若在安全範圍內開發，對地方農業和觀光產業都有很大幫助。議員陳治文也認為，溫泉產業將會是推動北橫國家風景區重要的一環，市府只要開發前謹慎做好審核，她樂觀其成。
觀旅局長楊勝評表示，水權都經水務局專家委員會審查通過，市府也自主控制減量，像是羅浮2號井每天核准最高抽取量為300噸，市府只取7成溫泉水，開發溫泉前也會先蓋好汙水處理廠，每日可處理130噸的溫泉廢水，鞏固大漢溪與石門水庫的水質。
「溫泉開發對發展北橫國家風景區有很大的幫助！」風管處長廖育儀表示，國家風景區和著重生態保育的國家公園不一樣，可以按照原有的土地使用分區開發管理，並不是不能開發，且在地人都期盼有發展機會，市府目前已針對北橫進行整體規畫，並把三光爺亨、羅浮、義盛地區納入，帶動復興溫泉區發展。
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