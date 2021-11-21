快訊

孟耿如胎兒性別揭曉！黃子佼直覺猜中了

中職／兄弟二軍勝猿拋彩帶 6年第五冠入袋

北橫觀光推溫泉新亮點 桃議員憂過度開發

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府爭取畫設北橫國家風景區，沿線許多風景迷人。圖／市府觀旅局提供圖／桃園市風管處提供
桃園市政府爭取畫設北橫國家風景區，沿線許多風景迷人。圖／市府觀旅局提供圖／桃園市風管處提供

桃園積極爭取畫設北橫國家風景區，串連角板山、小烏來、東眼山、羅浮溫泉等景點，不過議員舒翠玲擔憂市府近年在復興區發展溫泉，長久下來會傷害環境，在拿出科學數據前不應該一股腦地開發。市府觀旅局則強調，開挖溫泉前都經鑽探報告確認地質不受破壞，且經市府水務局核准水權，水量控制跟水質管理無虞。

桃園復興區蘊藏溫泉資源，為了發展觀光及旅遊產業，風管處明年分別編列1000萬元、1800萬元，建置羅浮取供事業相關設施及義盛溫泉泡腳池工程，但舒翠玲擔心在復興區的羅浮、小烏來義盛開挖溫泉，恐影響石門水庫集水區的生態環境。

舒翠玲表示，復興區是水質水量保護區，應盡可能保留原始風貌林木、不要開發，雖然市府認為相關開發不會影響環境，但集水區相關規定跟一般山坡地水土保持規範截然不同，究竟地下水層可以抽多少？是否會地層下陷？對地質有無影響等，市府都應該拿出數據說明清楚。

不過，民進黨原住民族議員林志強贊成市府低度開發復興溫泉，他強調，政府若在安全範圍內開發，對地方農業和觀光產業都有很大幫助。議員陳治文也認為，溫泉產業將會是推動北橫國家風景區重要的一環，市府只要開發前謹慎做好審核，她樂觀其成。

觀旅局長楊勝評表示，水權都經水務局專家委員會審查通過，市府也自主控制減量，像是羅浮2號井每天核准最高抽取量為300噸，市府只取7成溫泉水，開發溫泉前也會先蓋好汙水處理廠，每日可處理130噸的溫泉廢水，鞏固大漢溪與石門水庫的水質。

「溫泉開發對發展北橫國家風景區有很大的幫助！」風管處長廖育儀表示，國家風景區和著重生態保育的國家公園不一樣，可以按照原有的土地使用分區開發管理，並不是不能開發，且在地人都期盼有發展機會，市府目前已針對北橫進行整體規畫，並把三光爺亨、羅浮、義盛地區納入，帶動復興溫泉區發展。

桃園市府近年積極發展溫泉產業，但議員擔憂恐會影響當地生態環境。圖為羅浮溫泉。圖／桃園市風管處提供
桃園市府近年積極發展溫泉產業，但議員擔憂恐會影響當地生態環境。圖為羅浮溫泉。圖／桃園市風管處提供

溫泉 石門水庫 國家風景區

延伸閱讀

北橫國家風景區北部旅遊珠珍線 桃市年底爭設踏第一步

相關新聞

寶山新林路涵洞工程停擺 新竹縣府想「只做半套」遭強烈反對

位於新竹縣寶山鄉的新林路拓寬為4線道作為茄苳交流道聯絡道路，預計興建涵洞穿越國道1號連接寶新路，去年8月才風光動工，卻遭...

北橫觀光推溫泉新亮點 桃議員憂過度開發

桃園積極爭取畫設北橫國家風景區，串連角板山、小烏來、東眼山、羅浮溫泉等景點，不過議員舒翠玲擔憂市府近年在復興區發展溫泉，...

農業跨年嘉年華 田間紮稻稈的難得景象

苗栗縣公館鄉十方圓通寺附近約一公頃秋收後的稻田，6名7、80歲老農民今天熟練紮稻稈，數以千計稈紮遍布在田間，復古農村景象...

北橫國家風景區北部旅遊珠珍線 桃市年底爭設踏第一步

桃園市政府全力推動桃園北橫線畫設國家風景區，涵蓋桃園、新北、宜蘭3縣市的4.6萬多公頃，爭取全國第14個國家風景區，觀旅...

青草湖水岸核心區明年1月完工 水上活動更將在夏天回歸

投入上億元進行的青草湖水岸環境改造計畫就快完工，包含全區無障礙人行步道、浮筒碼頭及親水步道等，市府還表示明年夏天，SUP...

蒜香藤「紫爆」通霄馬家庄 花海好浪漫

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路去年蒜香藤爆紅，主人溫榮鎮歡喜種花有人觀賞，今年「加碼」種，最近二度開花，綿延100多公尺的紫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。