快訊

影／比賽前一晚爆肯亞選手確診 萬金石馬拉松如期開跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒜香藤「紫爆」通霄馬家庄 花海好浪漫

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路蒜香藤秘境，綿延100多公尺的紫色花海浪漫、美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路蒜香藤秘境，綿延100多公尺的紫色花海浪漫、美不勝收。記者范榮達／攝影

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路去年蒜香藤爆紅，主人溫榮鎮歡喜種花有人觀賞，今年「加碼」種，最近二度開花，綿延100多公尺的紫色花海浪漫，吸引大批遊客，讚嘆美如仙境，花期可以持續約2周，遊客賞花要把握時間。

68歲的溫榮鎮在通霄鎮楓樹里2鄰農路種植蒜香藤10年，父親在世時，他每天上午4點多開車載著父親從通霄市區藥房到老家，他澆水整理藤枝，父親種菜，上午6、7點回藥房，他還種玉堂春、黃蟬、紅蟬等花草，原本是種來自己散步觀賞，沒想到去年通霄攝影工作者張文煥利用空拍、行車紀錄器及相機，紀錄蒜香藤之美，網路一夕爆紅，今年花況備受期待。

「種花有人觀賞，心中很歡喜！」溫榮鎮不藏私分享，他說，蒜香藤一年比一年美麗，今年他還加碼種，花海廊道100多公尺，今年8月曾開一波，但花況不盡理想，他原以為今年不會再開花，最近陸續又開花，比過去要晚了約1個月，盛況不輸去年，紫色花團錦簇美不勝收，估計花期約2周。

遊客要到蒜香藤秘境，可以下國道3號通霄交流道轉銅鑼鄉方向，第一處路口苗36線往馬家庄方向，過了廻鄉驛站，1公里多到3岔路，路牌指示右轉往楓

樹里2鄰方向，不到200公尺即到花海，不過，溫榮鎮提醒農路狹窄，遊客要注意安全，假日如果人車眾多，可以停到迴鄉驛站附近，再步行進入，還可以貼近鄉村風景，此外，記得把垃圾都帶走。

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路蒜香藤秘境，綿延100多公尺的紫色花海浪漫、美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路蒜香藤秘境，綿延100多公尺的紫色花海浪漫、美不勝收。記者范榮達／攝影

國道 空拍

延伸閱讀

桃園大溪花彩節 即日起至28日上傳美照有機會獲8000元

搶拍紫色花瀑！全台4大「蒜香藤花廊」　不只新北泰山，苗栗、桃園也有秘境

台北／5公頃秘境花海繽紛登場【愛戀關渡 2021花現幸福】

5大北部花海超好拍！台版富良野、普羅旺斯花毯、士林官邸菊展　還能在花叢露營賞星星

相關新聞

蒜香藤「紫爆」通霄馬家庄 花海好浪漫

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路去年蒜香藤爆紅，主人溫榮鎮歡喜種花有人觀賞，今年「加碼」種，最近二度開花，綿延100多公尺的紫...

菊內人登場 銅鑼杭菊盛開

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期，苗栗縣富農農產運銷合作社今年首度以「菊內人」為題推出的杭菊生活節，28日前...

鄉親鄉情／遛狗抓搶奪犯 員警膽識過人

桃園市警察局桃園分局埔子派出所警員王孝慈，近期以「遛狗抓搶奪犯」一案備受表揚，除這件以狗會友奇特辦案手法，還曾從2樓跳下...

九降風助攻 栽種番茄獲十大青農

新竹市7年級青農徐淑珍跟丈夫張堯馨運用長輩留下來的田地，搭起溫室學栽種，5年來堅持無毒農法，還意外發現竹市九降風有利自然...

疫情衝擊 桃園發展遲緩通報減少

新冠肺炎疫情影響，若非必要，父母多半會避免帶小孩去醫院，導致部分遲緩兒未能及時發現。桃園市社會局表示，今年發展遲緩兒童通...

黃煥松義消25年 獲頒鳳凰獎

新竹縣消防局北埔義消分隊長黃煥松從事義消25年，十多年前參與一場住宅火警救火，眼見2名孩童逃不出火場，沮喪心情久久難以平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。