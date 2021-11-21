聽新聞
test
0:00 / 0:00
蒜香藤「紫爆」通霄馬家庄 花海好浪漫
苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路去年蒜香藤爆紅，主人溫榮鎮歡喜種花有人觀賞，今年「加碼」種，最近二度開花，綿延100多公尺的紫色花海浪漫，吸引大批遊客，讚嘆美如仙境，花期可以持續約2周，遊客賞花要把握時間。
68歲的溫榮鎮在通霄鎮楓樹里2鄰農路種植蒜香藤10年，父親在世時，他每天上午4點多開車載著父親從通霄市區藥房到老家，他澆水整理藤枝，父親種菜，上午6、7點回藥房，他還種玉堂春、黃蟬、紅蟬等花草，原本是種來自己散步觀賞，沒想到去年通霄攝影工作者張文煥利用空拍、行車紀錄器及相機，紀錄蒜香藤之美，網路一夕爆紅，今年花況備受期待。
「種花有人觀賞，心中很歡喜！」溫榮鎮不藏私分享，他說，蒜香藤一年比一年美麗，今年他還加碼種，花海廊道100多公尺，今年8月曾開一波，但花況不盡理想，他原以為今年不會再開花，最近陸續又開花，比過去要晚了約1個月，盛況不輸去年，紫色花團錦簇美不勝收，估計花期約2周。
遊客要到蒜香藤秘境，可以下國道3號通霄交流道轉銅鑼鄉方向，第一處路口苗36線往馬家庄方向，過了廻鄉驛站，1公里多到3岔路，路牌指示右轉往楓
樹里2鄰方向，不到200公尺即到花海，不過，溫榮鎮提醒農路狹窄，遊客要注意安全，假日如果人車眾多，可以停到迴鄉驛站附近，再步行進入，還可以貼近鄉村風景，此外，記得把垃圾都帶走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言