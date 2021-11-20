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影／「菊內人」登場 銅鑼杭菊盛開美景吸引遊客

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「菊內人」活動會場在鐵路邊，花田旁火車奔馳的影像吸引許多攝影愛好者來取景，田邊還有載明火車時刻表的立牌。記者胡蓬生／攝影
「菊內人」活動會場在鐵路邊，花田旁火車奔馳的影像吸引許多攝影愛好者來取景，田邊還有載明火車時刻表的立牌。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期，苗栗縣富農農產運銷合作社今年首度以「菊內人」為題推出銅鑼杭菊生活節，將一連兩個周休假日安排活動，苗栗縣長徐耀昌及地方各界上午一起敲鄉小銅鑼，為今年杭菊節熱鬧揭幕；今年活動會場接近市區及鐵路邊，花田旁火車奔馳的影像吸引許多攝影愛好者來取景，花田邊還有載明火車時刻表「杭菊追火車」立牌，點綴出今年杭菊節的一大特色。

徐耀昌表示，今年銅鑼杭菊生活節「菊內人」和過往不一樣，以前都是由農會辦理杭菊節，今年由在地農民、青年組成的富農農產運銷合作社以民間團體力量自主性舉辦，透過議員、鄉公所及商圈力量向客委會爭取經費，民間力量結合優質在地店家共同行銷杭菊及在地農特產，可說「打響銅鑼、振興經濟」。

合作社表示，活動期間的周末邀在地團體表演，還有杭菊花書籤手作體驗、杭菊茶席、小農市集及摸彩抽獎，現場不定時抽出優質店家好禮，包括慢民宿住宿9折、雙峰草堂銅鑼燒兌換券、錦香餅舖杭菊餅禮盒、方妮巧禮的洗碗精等，讓民眾來銅鑼欣賞杭菊花盛開美景，還能在花田間吃喝玩樂。此外，從銅鑼火車站至會場，沿途有聯合大學設計學院師生規畫的客家傳統奉茶亭，讓路過民眾可停下腳步、喝口杭菊花茶小歇一下，體驗道地的客家傳統文化。

今天上午風和日麗，許多外地遊客搭乘火車來賞花，由接駁車載運到會場，大家在花田拍照留念，現場有輕音樂吹奏，也有採菊的農婦，編織出一幅幅花田美景。

苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期，當地農產運銷合作社辦的杭菊生活節「菊內人」上午揭幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期，當地農產運銷合作社辦的杭菊生活節「菊內人」上午揭幕。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開了，未來2周都是賞花期。記者胡蓬生／攝影

花田 苗栗縣 徐耀昌

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