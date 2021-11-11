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桃園羅浮溫泉打造碳酸氫鈉美人泉 開幕期間泡湯抽大獎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
羅浮溫泉是碳酸氫鈉泉，有「美人泉」封號。圖／桃園市觀光旅遊局提供
羅浮溫泉是碳酸氫鈉泉，有「美人泉」封號。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園市長鄭文燦今天下午出席「2021溫泉美食嘉年華-羅浮湯之旅」，表示復興區羅浮溫泉原有泡腳池，新開幕的羅浮溫泉是鹽泉，有豐富的碳酸氫鈉，湯池增設6口大眾池可容納120人，水溫維持41度，水質檢驗觀旅局溫泉標章認證，泡完後皮膚變得滑嫩又白，身心舒緩。

鄭文燦說，市府未來規畫開發爺亨溫泉區及小烏來溫泉井，增加復興區溫泉數量，引進溫泉民宿及旅館，形成溫泉一條街，讓溫泉產業成為復興旅遊亮點，也打造羅浮和小烏來成為不容錯過的北橫旅遊景點。 

鄭文燦指出，市府2018年完成羅浮溫泉1號井工程，引溫泉水至泰雅溫泉公園打造泡腳池，2019年完成羅浮溫泉2號井鑿井，2020年完成羅浮溫泉湯池工程，今年10月9日委外試營運，今天正式開幕。市府也配合推出溫泉美食嘉年華，結合部落旅遊、北橫自然風光與在地泰雅美食如馬告咖啡、甜柿、香菇、小米辣椒醬及羅浮法式溫泉蛋等，展現泰雅獨特的原民風味。

復興區的羅浮、小烏來以及爺亨溫泉在日據時期就出名，後來因為地形地貌改變或土石流而掩沒，鄭文燦表示他當選市長後，決定重新發展羅浮及爺亨溫泉區，同步推動小烏來下水道系統，如今已完成桃園市復興區小烏來污水下水道系統，啟用羅浮及義盛水資源回收中心，確保石門水庫水質，讓觀光及環境共生，羅浮溫泉湯池廢水處理也納入小烏來系統。

觀旅局長楊勝評表示，羅浮溫泉泉質為俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，其中一個SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，池區還有兒童遊戲池、賞景池，以及引流自小烏來溪流的冷水池，周邊還有小米園區、義興吊橋、水圳古道、小烏來天空步道等景點，非常適合一日遊行程。

為慶祝羅浮溫泉湯池開幕，市府自11月起規畫一連串的好禮相送活動，包括泡湯抽獎，民眾有機會獲得全新的iPhone13 pro，按讚打卡臉書有機會換精美小禮物；11月起至復興區住宿消費，憑1張發票即可兌換2張溫泉券等優惠活動。

觀旅局即日起起規畫小烏來、後慈湖2條「羅浮湯之旅」輕旅行路線，參加前20團的民眾可獲得1份手工小米辣椒，更多活動詳情，請上「羅浮溫泉。湯旅」臉書，或電洽風景區管理處（03）3946061查詢。「羅浮湯之旅」詳細行程及報名，請上「翔順旅行社」官網，或電洽（02）25679229查詢。

羅浮溫泉開幕期間有泡溫泉抽獎活動。圖／桃園市觀光旅遊局提供
羅浮溫泉開幕期間有泡溫泉抽獎活動。圖／桃園市觀光旅遊局提供

溫泉 烏來 鄭文燦

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