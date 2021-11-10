苗栗地標新東大橋熄燈兩年多 縣府明年10月再點燈

苗栗縣重要景觀地標新東大橋2019年7月熄燈，地方一直有希望能夠重新亮起的聲音，縣政府水利處今天宣布獲客委會核定補助2295萬元，縣府配合款255萬元，預定明年10月底，新東大橋再亮起，創造夜間景觀。

新東大橋緊鄰國道1號及台72線，2008年間橋身裝設LED燈，夜間五彩變幻，成了重要地標，但因LED燈年久失修，且維修費用高昂，縣府無力負擔，2019年7月熄燈，縣府向客委會提報新東大橋夜間亮化計畫，立委徐志榮今年4月協同參加提案審查會議，縣長徐耀昌9月率團隊爭取，獲得正面回應。

縣府水利處指出，客委會最近同意核定補助2295萬元，縣府配合款255萬元，目前辦理勞務規畫設計中，期望明年10月底前完工，亮化計畫拆除及更新損壞LED，並在新東大橋中央分隔島設置投射式LED燈，兩側橋側及欄杆設置線燈，塔頂以線燈圍繞並輔以投射燈點綴，打造夜間地標，增加遊憩活力與特色景緻。