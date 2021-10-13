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南庄新夏泰客音樂會周末登場 雪霸公園邀觀星

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉新夏泰客音樂會16日上午10點到下午4點在南庄遊客中心戶外廣場舉辦，副縣長鄧桂菊、南庄鄉長羅春蓮今天邀民眾踴躍參加。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄鄉新夏泰客音樂會16日上午10點到下午4點在南庄遊客中心戶外廣場舉辦，副縣長鄧桂菊、南庄鄉長羅春蓮今天邀民眾踴躍參加。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄鄉新夏泰客音樂會10月16日登場，副縣長鄧桂菊、南庄鄉長羅春蓮今天邀民眾屆時到南庄國際慢城，體驗各個族群不同風情，另，雪霸國家公園管理處11月6日晚上6點30分到9點30分，在汶水遊客中心舉辦「秋季悠遊雪霸觀星趣」活動，也歡迎踴躍參加。

南庄鄉新夏泰客音樂會今年第13屆，16日上午10點到下午4點在南庄遊客中心戶外廣場舉辦，規畫農特產品文創市集、泰好募音樂饗宴、玩心爆棚手作DIY、客家歌舞表演等演出，持當月發票2張兌換DIY材料，打卡按讚分享可兌換紀念小禮，數量有限送完為止。

另外，雪霸處汶水遊客中心秋季悠遊雪霸觀星趣活動，11月6日晚上6點30分到9點30分登場，10月15日上午9點起受理線上報名，洽詢電話037-996100轉850、851，網址http://w3.spnp.gov.tw/old/registration/index.aspx，名額120人，活動免費。歡迎有興趣的民眾報名參加

雪管處指出，疫情影響生活，但大自然的一切依然循序而行，候鳥依時南飛，夏季銀河已開始偏西，秋季王族星座已然行近中天了，近日黃昏時刻西邊都可看見1顆很亮的星星，東南方高角度也可看見2顆明亮星星，雪管處準備4台天文望眼鏡來為大家尋找答案，也聘請天文專家及志工闡述迷人的秋季王族星座神話故事及流星雨等天文星象。

南庄 音樂會 星座

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