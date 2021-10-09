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九降風起柿子紅了 新竹縣新埔柿餅節開跑
每年秋季，新竹地區都會刮起九降風，新竹縣新埔鎮旱坑里因地理環境得天獨厚，柿餅經風吹日曬黃澄澄的模樣，成了在地最獨特的農特產。新埔鎮農會推出柿餅節今天趁國慶連假開跑，縣長楊文科也到場當起宣傳大使，歡迎全台民眾在連假期間拿五倍券住竹縣、領滿竹券、買柿餅。
新埔鎮農會指出，氣候對於柿餅製作相當重要，旱坑里因地理環境吹進九降風，適合風乾柿餅，柿餅製作需經過7到9天的流程，從去蒂、削皮、日曬、風乾、整形等繁複工序加工而成， 每年到了10月第2周都會推出柿餅節，歡迎大家到新埔嚐嚐新竹縣獨有的秋天滋味。
楊文科也力讚「新竹縣的柿餅口感特別軟、Ｑ、甜而不膩」，是竹縣特色的農產之一，每年產量高達600公噸，產值高達上億元，無奈今年因疫情影響銷售，連帶影響加工量，目前疫情逐漸穩定，縣府也配合五倍振興券推出滿竹券，只要使用紙本振興券1000元來竹縣住宿即可折抵房價600元更享有600元的滿竹券，可購買縣內農特產品。
楊也推薦遊客到新埔鎮旱坑里欣賞曬柿之美，同時品嘗及購買美味柿餅，並走訪新埔著名的「三街六巷九宗祠」，體驗當地人文風情。
農業處長范萬釗表示，新埔柿餅節除了有柿餅及農產品展售、入口意象拍照、藝文演出外，並有客家美食免費品嘗、限時限量農產品促銷、五倍券買柿餅加碼送、粉絲打卡按讚及留言抽獎送等，期待能吸引更多消費者及遊客到新埔旅遊。
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