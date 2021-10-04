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桃園羅浮溫泉大眾池9日試營運 遊客泡湯要先預約
桃園市觀旅局2018年在復興區羅浮泰雅故事公園蓋溫泉泡腳池，1年吸引近20萬人次，市府去年新建「羅浮溫泉湯池」要讓遊客全身泡湯，卻碰上疫情三級警戒無法營業。如今疫情趨緩，桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上，拍板同意羅浮溫泉9日開始試營運，不過民眾泡湯須採預約制，部分設施也因應防疫規範暫時不開放。
觀旅局長楊勝評表示，各縣市地方政府已逐步開放溫泉大眾池營業，除台北市有特別訂定營運指引外，其他縣市防疫規定多比照游泳池指引，經風管處評估，羅浮溫泉湯池將於10月9日開始試營運，開幕典禮則預定11月11日舉行。
楊勝評表示，管制期間，園區內以20人為上限並採預約制，人與人間至少保持1.5公尺社交距離，除在溫泉池內及喝水時可以拿下口罩，其他時間均需戴好口罩；此外，包括SPA池、兒童池等設施因會噴濺水花超過1.5公尺，目前決定暫不開放，市府會要求園區工作人員每2小時消毒1次，淋浴間及吹風機等相關設備使用後也應確實清消。
羅浮溫泉湯池去年完工卻碰上疫情，辦委外經營不順利數度流標，今年春節過年後一直到5月才完成發包，卻又遇上三級警戒，經歷好幾個月，遊客終於可以享受泡湯的樂趣。
風管處處長廖育儀說，市府辦理委外經營招商的羅浮溫泉湯池及羅浮遊客中心1至3樓，建置戶外6池大眾池，可容納60人，規畫室內販賣店、售票、更衣及沐浴區，供遊客泡湯、休憩，周邊還有小米園區、義興吊橋、遊客中心等景點，後續可規畫原民市集、餐廳等提升服務。
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