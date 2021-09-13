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百道雷射光束　光臨藝術節「科技未來」每晚點亮新竹

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹公園口處「織築」利用百道綠色雷射光束打造綠色光廊。圖／新竹市政府提
新竹公園口處「織築」利用百道綠色雷射光束打造綠色光廊。圖／新竹市政府提

2021新竹光臨藝術節第二彈「科技未來」燈區即日起至10月16日每晚6點準時點亮東大陸橋、新竹公園、中央公園及三民公園。市府指出，本次展出多件為竹市量身打造的大型燈具，如串聯前後站交通要道的東大陸橋將變身作品「螢光呼吸」，串聯新竹公園大門由雷射光束組成的「織築」可讓民眾走進燈光裡；麗池上的傳統燈藝「竹鵲松風迎春曦」則利用水面與周遭樹林打造5分鐘圓形燈光秀，希望讓民眾體驗竹市專屬的光影之美。

市長林智堅說，本次燈區多件作品由國內新世代藝術家打造科技燈具，把作品鑲嵌在城市裡，如新竹公園入口處「織築」，利用百道綠色雷射光束打造綠色光廊，並隨著地勢在大階梯小山上用煙霧、LED燈條打造山景燈具「朔流賦形」，結合科技程式，控制LED光影流動；孔廟廣場則有1194片三角金屬片打造成的「嘉年華」，結合廣場上既有燈具透過自然反射光影打造熱鬧感。

麗池另有傳統燈藝「竹鵲松風迎春曦」，它原為台灣燈會副燈，由知名國內著名燈藝師王耀瑞及張文瑤製作，串聯周邊植栽，搭配量身打造的國樂配樂，打造長達5分鐘燈光秀，每晚6點點亮麗池，平日每30分鐘一場，假日每20分鐘一場，最末場為晚間10點。

燈藝師王耀瑞說，他一年就做一件燈藝作品，「竹鵲松風迎春曦」與一般作品不同，作品放在麗池變成由上往下的俯視角度，加上水中倒影，整個作品以圓形為設計概念打造圓形燈光秀，不管在路旁、九曲橋上還是樹林間，各個角度觀賞都是全新作品。

新竹公園燈區的部分則邀建築師吳承軒跨界策展，吳承軒說，他與藝術家們強調燈具的「空間性」，如新竹公園坐落於東大路與公園交接，是城市裡的交通節點，藝術家莊志維因此在入口處，利用綠色雷射光束網組成的「織築」作品，各光束交織網點出新竹公園交通要道之意。

接著在新竹公園的大階梯則光影、LED打造奇幻山水景「朔流賦形」，藝術家闞凱宇以LED燈條打造多個山形，搭配煙霧，營造群山雲霧圍繞之感，民眾爬樓梯時就像深山之中。孔廟廣場則由藝術家魏子鈞以金屬片打造出三角旗拱廊作品「嘉年華」，盼民眾在廣場思考信仰力量。

新竹公園口處「織築」利用百道綠色雷射光束打造綠色光廊。
新竹公園口處「織築」利用百道綠色雷射光束打造綠色光廊。
新竹公園的「竹鵲松風迎春曦」利用水面與周遭樹林打造5分鐘圓形燈光秀。圖／新竹市政府提供
新竹公園的「竹鵲松風迎春曦」利用水面與周遭樹林打造5分鐘圓形燈光秀。圖／新竹市政府提供
孔廟廣場則由藝術家魏子鈞以金屬片打造出三角旗拱廊作品「嘉年華」。圖／新竹市政府提
孔廟廣場則由藝術家魏子鈞以金屬片打造出三角旗拱廊作品「嘉年華」。圖／新竹市政府提

新竹 藝術家 孔廟

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