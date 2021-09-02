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遊客沒忘記石門水庫湖光山色 9、10月桃市府買1送1助陣
石門水庫環湖遊艇觀光業經過5、6、7月慘澹期，8月受惠水庫滿水位和疫情降至2級警戒，搭船環湖賞景的遊客近8000人，讓業者鬆了一口氣和快要掉眼淚，總算大家還是沒忘記石門水庫美麗的湖光山色，還有著名的薑母島和夕陽。
桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，市政府推出「加倍愛桃園，景點買1送1」有1萬人中籤，活動即日起到10月底，石門水庫遊艇環湖觀光也名列其中，市政府的補助300元為上限，簡單說如果一張門票300元，消費者可以享受買一送一的好康，如果門票不到300元，每個人會收到包括門票和紀念品、伴手禮或折價券的300元等值組合，一樣買一送一。
石門水庫環湖門票票種最高400元，配合活動也是買一送一，環湖觀光可以到303公尺長的溪口吊橋，復興區公所原本就有收取50元的費用，不過只要是環湖觀光的遊客，一樣是買一送一，優惠相當多，預估接下來的例假日和中秋節連假，會吸引更多的遊客環湖觀光。
陳咪春說，雖然石門水庫壩頂要到晚上約7點可以賞月，環湖遊艇最後一班船4點半出發，不過環湖2、3小時以後下船繼續待在壩頂碼頭，大概半小時以後就可以看到皎潔的月亮，在此之前，別忘記還有石門水庫的夕陽，也被遊客熱情期待。
復興區到游正英表示，8月原鄉的觀光確實有「遊客回流、帶動經濟復甦」的感受，像溪口303吊橋碼頭遊艇停靠頻繁，顯示疫情過後逐漸恢復觀光熱潮，希望鄉親努力把握機會，掌握停滯許久的賺錢機會，拿出最好的服務同時嚴格執行防疫措施。
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