影／新竹市東門城圓環「光之島」光雕彩排 民眾搶拍

新竹光臨藝術節-光之島明晚登場，被視為疫情後全台最大戶外直播式展演，新竹市政府連日彩排緊鑼密鼓，今晚7點光雕投影彩排，巨型環形屏幕呈現繽紛的光影故事，圓環周邊站滿民眾搶拍，一睹為快，明晚開演周圍將封路，提醒民眾注意。

今年台灣燈會原在新竹市登場，但年初碰上疫情，市府與政院共同宣布停辦，由於燈會作品集結不少國內外藝術家嘔心瀝血之作，市府轉型舉辦光臨藝術節，隨著疫情趨緩，在東門城圓環規畫的「光之島」將於明天登場，考量防疫採線上展演形式。

市府在東門城圓環周邊搭建大型竹架，作為「光之島」環形劇場的屏幕，今天晚上7點，陸續有民眾湧入圓環周邊搶看「光之島」光雕展演彩排，由於節目非正式演出，圓環並未封閉通行，進入圓環的車輛不少造成壅塞，警方也加派人力在路口疏導。

東門城180度環形劇場投影約5分鐘，設計團隊巧思結合音樂、燈光等聲光效果，搭配繽紛動畫呈現，圓環中央的200年古蹟東門城也成為投影亮點之一，可見環形屏幕呈現機車瀑布動畫場景，東門城就搖身變成紅綠燈，還有路人穿越其中；在火箭升空時，東門城又變成太空駕駛艙，以東門城延伸出的多視角景觀，創造層出不窮的驚喜。

市長林智堅今晚也參與彩排，他說，東門城原本就是台灣燈會的主燈地點之一，是新竹市的地標建物，如今成為光臨藝術節「光之島」環形劇場場地，市府明晚將透過線上直播展演的方式呈現，希望能將藝術家用心策展的內容，呈現在全體國人面前。