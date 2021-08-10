苗栗3大親子公園滾動式檢討 徐耀昌：明起恢復開放

苗栗縣熱門的苗栗市貓裏喵、竹南鎮獅山、苑裡鎮灣麗親子公園，因新冠肺炎疫情暫停開放2個多月，縣長徐耀昌宣布隨著疫情趨緩，明天起恢復開放，鄉親必須自主落實中央防疫規定、維持環境整潔，但若出現民眾不戴口罩等違反防疫規定的舉動而無法管理時，將會立即關閉。

苗栗市貓裏喵、竹南獅山、苑裡灣麗親子公園大受歡迎，今年5月21日疫情升溫暫停開放，今天起恢復開放，許多親子喜出望外，家住貓裏喵親子公園旁的宋姓市民說，疫情期間小孩在家悶壞了，親子公園開放有去處，帶小孩玩沙坑及草地上跑跑，但溜滑梯等設施防疫不易，他不會讓小孩玩。

徐耀昌今天在縣府第一辦公大樓七廳，為勞工及青年發展處8月起辦理5場次菁市集活動揭開序幕，他宣布貓裏喵等3大親子公園明天起開放，讓青年帶著小朋友休閒玩耍，鄉親要自主落實中央防疫規定、維持環境整潔，若出現民眾不戴口罩等違反防疫規定的舉動而無法管理時，將會旋即關閉。

縣政府水利處指出，疫情已獲得適當的控制中，3大親子公園除獅山戲水區，8月11日起恢復開放，籲請鄉親務必配合全程配戴口罩、保持社交距離並禁止飲食（補充水分除外），另水利處管理的苗栗市鐵道公園、同心公園、頭份市民生里活動中心旁公園也一併開放。