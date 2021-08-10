快訊

立委爆七廠商2614人打「黑箱疫苗」 陳時中回應了

不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗3大親子公園滾動式檢討 徐耀昌：明起恢復開放

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣貓裏喵、獅山、灣麗親子公園因新冠肺炎疫情暫停開放2個多月，明天起恢復開放。記者范榮達／攝影
苗栗縣貓裏喵、獅山、灣麗親子公園因新冠肺炎疫情暫停開放2個多月，明天起恢復開放。記者范榮達／攝影

苗栗縣熱門的苗栗市貓裏喵、竹南鎮獅山、苑裡鎮灣麗親子公園，因新冠肺炎疫情暫停開放2個多月，縣長徐耀昌宣布隨著疫情趨緩，明天起恢復開放，鄉親必須自主落實中央防疫規定、維持環境整潔，但若出現民眾不戴口罩等違反防疫規定的舉動而無法管理時，將會立即關閉。

苗栗市貓裏喵、竹南獅山、苑裡灣麗親子公園大受歡迎，今年5月21日疫情升溫暫停開放，今天起恢復開放，許多親子喜出望外，家住貓裏喵親子公園旁的宋姓市民說，疫情期間小孩在家悶壞了，親子公園開放有去處，帶小孩玩沙坑及草地上跑跑，但溜滑梯等設施防疫不易，他不會讓小孩玩。

徐耀昌今天在縣府第一辦公大樓七廳，為勞工及青年發展處8月起辦理5場次菁市集活動揭開序幕，他宣布貓裏喵等3大親子公園明天起開放，讓青年帶著小朋友休閒玩耍，鄉親要自主落實中央防疫規定、維持環境整潔，若出現民眾不戴口罩等違反防疫規定的舉動而無法管理時，將會旋即關閉。

縣政府水利處指出，疫情已獲得適當的控制中，3大親子公園除獅山戲水區，8月11日起恢復開放，籲請鄉親務必配合全程配戴口罩、保持社交距離並禁止飲食（補充水分除外），另水利處管理的苗栗市鐵道公園、同心公園、頭份市民生里活動中心旁公園也一併開放。

親子 疫情 口罩 徐耀昌

延伸閱讀

30萬元獎落誰家 台灣國際木雕競賽14件出列候選

歡慶潘政琮東奧奪牌 苗議長號召今請吃雞排6600份

訓練即就業、上工即上手 苗栗縣創客工作坊啟動

太誇張！一頁式廣告盜用紅棗勘災照 徐耀昌改賣枸杞

相關新聞

新竹縣社區大學、社區關懷據點等 即日起有條件開放

因應全國二級警戒延長至8月23日，新竹縣政府表示，依照中央防疫通案性準則，新竹縣從即日起有條件開放社區大學、樂齡學習中心...

桃園電影院翻新見客 鄭文燦喊「加碼振興」盼買氣回籠

警戒降為二級後，電影院重啟、餐飲業也開放內用，桃園市長鄭文燦今上午前往中壢六和商圈，受到疫情影響，六和商圈人潮尚未全部回...

苗栗3大親子公園滾動式檢討 徐耀昌：明起恢復開放

苗栗縣熱門的苗栗市貓裏喵、竹南鎮獅山、苑裡鎮灣麗親子公園，因新冠肺炎疫情暫停開放2個多月，縣長徐耀昌宣布隨著疫情趨緩，明...

桃園關懷據點16日開放 長青學苑、社區大學再等等

中央日前宣布社區關懷據點、社區大學、樂齡學習中心、親子館等場所可依防疫指引恢復營運，桃園市社會局表示，社區關懷據點暨巷弄...

買地不踩地雷 苗縣16年違反水土保持紀錄案件可查詢

日本靜岡縣熱海市伊豆山區7月3日發生大規模土石流災害，苗栗縣政府引以為鑑，套疊80條土石流潛勢溪流，潛勢溪流集水區及影響...

古蹟東門城變環形劇場 巨型投影優人神鼓15日線上演出

疫情期間藝文團體備受衝擊，新竹市長林智堅號召「藝術回歸」，近日將200年古蹟東門圓環變身「超廣角」環形劇場，以1000支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。