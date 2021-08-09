竹縣明起泳池有條件開放 禁飲食不開放淋浴間及烤箱

新竹縣今0確診，目前縣內居家隔離者僅剩2人。新竹縣政府教育處表示，明起新竹縣游泳館有條件開放，須遵守實聯制、禁止飲食、非游泳時戴口罩、總量管制上限300人等措施，民間泳池業者則自行決定是否開放。

教育處指出，新竹縣泳池防疫規範，首先在泳池人員部分，入場皆須實聯制或預約登記，非游泳時全程配戴口罩，岸上請保持室內1.5公尺社交距離，場內一律禁止飲食，場內總量管制最大容留人數300人。

在泳池場域規範方面，開放50公尺、25公尺游泳池和廁所，不開放淋浴間、戲水池、冷熱水池、SPA區、烤箱、蒸氣室和休息室。人數限制部分，50公尺泳池每個水道至多20人，開放7道給泳客，3道給選手訓練；25公尺泳池則每個水道至多10人，5道給泳客，3道給教練教學用。其中，縣游泳館的部分，選手須由縣府核定，並提計畫辦理。

另外，泳池開放時段每場次必須間隔30分鐘清場消毒，每小時水質檢測，水道區隔繩每2公尺做標記，保持游泳時的社交距離；個人泳具不得共用。

在課程規範上，教練和救生員須抗原快篩為陰性才能授課和站班，每7天仍須快篩1次，教學時教練須配戴防水口罩或面罩，團課學員以10人為限，學員須保持適當間距，授課得在獨立區域不得混班練習和教學，團課應適度縮減課堂數，避開上下課時間，非上課學員不能陪入泳池。