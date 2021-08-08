新竹市都城隍廟農曆7月開虎門 防疫考量不對外開放

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市都城隍廟昨晚子時開虎門。圖/廟方提供
新竹市都城隍廟昨晚子時開虎門。圖/廟方提供

農曆7月1日鬼門開，新竹城隍廟昨天晚上11點子時一到，進行一年一度「開虎門」儀式，虎門開啟1個月，讓好兄弟能好好放假，往年開虎門都會吸引大批信眾前來觀賞，不過今年碰上疫情仍在二級警戒，既定祭典科儀開虎門儀式雖維持辦理，但避免群聚，不對外開放，全程由廟方人員進行，儀式莊嚴肅穆。

新竹市都城隍廟總幹事鄭耕亞說，新竹都城隍廟虎門平常都維持關閉，是因為新竹都城隍廟有如古代衙門一樣，門裡監禁犯人也就是好兄弟，就怕陰魂跑出去，到了農曆7月，好兄弟準備放假，虎門也開啟，方便好兄弟從虎門出、龍門進。

昨天晚上迎接農曆7月鬼門開，六將爺會成員擲筊，擲出最多聖筊者扛起范將軍負責開虎門這項重要任務，子時一到范將軍拿虎牌開虎門，廟方也準備牲禮、水果和紙錢在虎門口擺桌祭拜好兄弟。

廟方指出，新竹市都城隍廟每年農曆7月都會辦理中元城隍祭，其中夯枷解厄儀式總吸引千人繞行市區，但因應疫情，廟方上月已向城隍爺擲筊請示獲得同意，宣布停辦中元城隍祭、脫枷消業植福法會等中元活動。

新竹市都城隍廟昨晚子時開虎門。圖/廟方提供
新竹市都城隍廟昨晚子時開虎門。圖/廟方提供
新竹市都城隍廟昨晚子時開虎門，由范將軍持虎牌開啓。圖/廟方提供
新竹市都城隍廟昨晚子時開虎門，由范將軍持虎牌開啓。圖/廟方提供

新竹 城隍廟 疫情

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