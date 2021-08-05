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桃園蓮花季8月7日起賞蓮遊 取消開幕由樂活熊帶動跳開場
桃園市觀音蓮花季邁入23年，受疫情影響延期，隨二級解封，2021觀音蓮花季將在8月7日起展開，觀音區大約7公頃蓮園蓮花爭艷，各休閒農場近日紛紛整理環境準備開業迎客，市政府農業局今天下午表示，今年觀音蓮花季縮短為23天，取消開幕儀式，7日上午10時起由知名公仔專屬泰迪樂活熊現身及YOYO姐姐樂活帶動跳開場。
桃園市2021年觀音季，疫情延期1個月，預定從8月7日起到8月29日止，蓮花園休閒農業區蓮園業者說，各農場、蓮園為配合防疫，盡量減少人流，不敢過於行銷宣傳，今年各種蓮花美麗，提供賞蓮、乘坐大王蓮戶外活動為主，農場餐廳也配合市政府規定做好隔板、梅花座及實名制等防疫措施。
市政府農業局表示，今年蓮花季以「樂活LOHAS」為主軸，透過專屬泰迪樂活熊結合觀音文化特色、農村意象，7日周六上午開場，蓮花季第一個周休假日，周六上午由YOYO姐姐樂活帶動跳場、8日舉辦乘坐大王蓮、爵士音樂2項活動，歡迎遊客享受今夏樂荷蓮花園。
除蓮園賞蓮、實體活動之外，今年還推出線上「賞花集點趣」集點活動，遊客只要在花季活動，前往各蓮園或蒐集裝置藝術QR code ，只要集滿6點，就有機會獲得電動機車、手機等各項好禮送。
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