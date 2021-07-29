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桃園男繳最高勞保費24年 往生年齡早半年保金竟全充公
「繳勞保費24年往生，勞保金卻充公」，桃園市羅姓男子今天上午表示，他的家人差半年滿55歲，工作投保勞保繳費已經24年，最近疫情影響因病往生，向勞保單位申請勞保金給付，卻被勞保單位以年齡未滿55歲、及投保未達25年理由拒絕給付，家人以勞保最高保額繳交勞保費24年，最後卻一塊錢都拿不到，24年保費如同「充公」，這項硬性規定，對家屬情何以堪。
勞動部勞保局桃園辦事處表示，勞保與一般商業保險一樣，請領勞保年金須符合勞工保險條例58條規定，申領給付要符合年滿50歲、投保年資25年或年滿55歲、投保年資15年以上才可申請，如果個案加保期間因病離職一年內往生，亦可申請給付，該個案往生時非加保期間，投保未滿25年、年齡未滿55歲，因此無法請領勞保金給付。
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