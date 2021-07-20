觀音蓮花艷蓮園微開放 乘坐大王蓮最吸睛

疫情三級警戒微解封，桃園市各休閒農業區27家合法休閒農場，只見少部分農場「微開放」，8、9成農場仍選擇停業，觀音區蓮荷園等部分休閒農場、蓮園微開放園區乘坐大王蓮吸客，由於餐飲禁內用，遊客數不多，蓮花園休閒農業區發展協會理事長王昱翔今天下午表示，觀音蓮花季到來，疫情三級警戒微解封，只有部分蓮園開放乘坐大王蓮，休區農場是否復業要看7月26日是否降級解封。

桃園市府農業局表示，全市合法休閒農場總共27家，疫情以來衝擊很大，政府開放休閒農場微解封，要求休閒農場進園採實聯制、做好戴口罩、量體溫等防疫措施，戶外採總量管制人流上限40%，禁內用，因為疫情仍不明朗，多數業者尚未復業。

最近觀音蓮花開放，蓮荷園休閒農場近日大王蓮盛開，部分遊客前往看蓮花、乘坐大王蓮，負責人王昱翔說，微解封也只稍微開放乘坐大王蓮，餐飲不內用，提供外帶，吸引部分遊客乘坐大王蓮，要等到26日三級降解封，才會開放復業。

林家古厝休閒農場負責人林錦堂說，考量疫情不明，微解封的防疫措施要很到位，選擇暫停營業，將視26日政府是否宣布解封，再來決定更業。蘆竹小木屋休閒農場表示，疫情仍有危險，選擇暫停營業，要等26日之後，看政府是否降級解封，再決定要不要開業。