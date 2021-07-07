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疫情期間遊客亂入南庄大湳林道 新竹林管處憂心破口

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
疫情第三級警戒期間，苗栗縣南庄鄉大湳林道赫見遊客亂入露營、引火，新竹林區管理處將加強取締。圖／新竹林區管理處提供
疫情第三級警戒期間，苗栗縣南庄鄉大湳林道赫見遊客亂入露營、引火，新竹林區管理處將加強取締。圖／新竹林區管理處提供

疫情三級警戒期間，林務局新竹林區管理處封閉苗栗縣南庄鄉大湳林道，近日卻赫見遊客亂入露營、引火，新竹林管處憂心成為疫情破口，或釀成森林火災，將蒐證查處行為人違反森林法、傳染病防治法等責任，並將持續加強取締。

新竹林管處依三級疫情警戒區域指引，封閉森林育樂場域、自然保護區域、步道及林道，持續至7月12日，但近日發現民眾亂入。南庄鄉部落反映上星期有遊客撕毀封閉公告，多輛車停在大湳林道，露營、並進行營火、烤肉炊事、還隨地便溺及棄置垃圾，未遵守防疫指引。

林管處派員7月5日到場查察，未見露營民眾，但林道留有引火痕跡；林管處指出，將根據監視器等跡證追查，遊客若擅入封閉林道，且有未戴口罩或群聚，將依傳染病防治法函送苗栗縣政府衛生局裁罰；另森林法規定國有林地禁止引火或丟棄垃圾，違反者最高可處60萬元罰鍰，並將負擔民事賠償責任。

林管處指出，疫情雖略有和緩，讓部分民眾自我解讀登山可躲疫、休閒，但對在地部落如不定時炸彈，呼籲民眾本著「同島一命」，配合三級警戒，避免不必要移動、活動或集會，林管處將會加強取締。

疫情第三級警戒期間，苗栗縣南庄鄉大湳林道赫見遊客亂入露營、引火，新竹林區管理處將加強取締。圖／新竹林區管理處提供
疫情第三級警戒期間，苗栗縣南庄鄉大湳林道赫見遊客亂入露營、引火，新竹林區管理處將加強取締。圖／新竹林區管理處提供

疫情 露營 新竹

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