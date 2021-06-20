不會錯過展期 新竹241藝術空間啟用「線上展覽」　

新竹241藝術空間為配合防疫暫時休館，但年度新展「䦉乘相識—第四類接觸」已完成布展，為避免民眾錯過展期，策展單位特別設計「線上展覽」機制，即日啟用，民眾就算宅在家裡，一樣可透過電腦漫遊藝文天地。

《䦉乘相識—第四類接觸》邀請教授石瑞仁策展，他覺得竹市自1980年代以來，扮演台灣科工和資訊產業首席重鎮，「新竹241藝術空間」則是現代都會生活中繼美術館、商業畫廊、替代空間之後，21世紀出現市中心「蛋黃區」，以城市特色和市民生活為依歸的第四類藝術空間，因此，這回策展連結人類四個不同文明時代的藝術類型，呈現多樣共榮、交響競秀的藝術景觀。

計畫主持人林羽婕邀請了5組藝術家及國立清華大學藝術學院「科技藝術組」學生共同演繹；民眾可跟著線上展覽的動線，從展場大廳主視覺出發，循入口第一展區到第五展區，細細品賞。

第一展區映入眼廉是「無國界」風格的巨幅作品，藝術家戴明德充滿想像力的造型、豐富飽滿的色彩，以及利落、狂狷的筆觸，似塗鴉又正經，獨創的複合媒材作品，不管是「帶我上月球」、「變身派對」、「找回國王的新衣」…，都充滿趣味。

第二展區以清大為主體，教授陳珠櫻的「體感互動素描」，展區牆面上準備了一大塊數位畫布，民眾進入展間，靜靜打太極拳或熱烈地跳舞、擺動身體，白色畫布上就會依著人體動作，在畫布上呈現國畫般的黑色線條，這是以電腦為工具的數位藝術創作。

陳珠櫻還帶來今年四月應邀參加歐洲虛擬實境盛會「法國拉瓦勒虛擬實境展／國際數位藝術節」學生6組作品，相當有創意，例如林如妍「來日綺窗前」作品，設計了一棟大樓，開了許多窗，窗下有QRcode，手機掃描後，現出不同樣態的圖像，有情人吵架、網路直播節目或電鑽聲，述說著人間百態；這些新世代創作者，運用數位科技自由延伸和轉化，展現一種新時代的創作態度。

第三區高挑區是劉柏村的鋼鐵雕塑，展現他十多年來以「金剛」為主題的創作，每件作品都是他在鋼鐵工廠裡，親手敲折的簡約造型。