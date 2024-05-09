環狀線北市不出錢？北市捷運局說法惹怒新北議會 劉和然回應了

新北環狀線因大地震11處位移與受損，傳出今天台北市捷運局向台北市議會表示「台北市不可能出錢」，引發新北市議會議員炸鍋。民進黨新北市議員張嘉玲提案要求市長侯友宜到議會專案報告此事，副市長劉和然表示，他看新聞台北市長蔣萬安是說要等第三方公正人士鑑定完成後，責任在誰就誰負責，對北市捷運局說法，「蔣市長說法不是這樣」，他也允諾鑑定報告出爐後，市府會到議會專案報告。

張嘉玲表示，台北市捷運局說台北市不可能出錢，難道要新北市民的納稅錢來埋單？內部估算，除4億多元修復費用，還有災害營業損失、交通局每個月1500萬元接駁車，零零總總加起來超過10億元，新北市府態度不能軟，任由台北市四處帶風向。

新北市捷運局長李政安表示，四月底有發函台北，如果施工瑕疵，會依照契約跟廠商求償，對於議員說北市不願出錢，李說「那是新聞寫的」。

劉和然說，這個案子看新聞，他看到蔣市長說法是說第三方公正人士組成鑑定，會雙軌進行，一個是找出責任，一個是趕快修復，不會說有責任的一方不出錢，兩個市長都有共識，只要鑑定出來，責任在誰，就會誰負責。

劉和然說，簽約是台北市政府，鑑定結果出來，看是施工單位還是設計單位要負責，議員要求的專案報告，要等公正人士鑑定結果出來，他允諾一定會有專案報告。

張嘉玲強調，如果在保固期裡，又在耐震係數範圍內，要新北市埋單，根本不合理，張也預告13日議員要到環狀線會勘，要求市府安排妥當。主席、副議長陳鴻源裁定，等鑑定結果報告出來後，要求市府專案報告。