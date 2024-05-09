瑞芳保安宮共餐慶母親節 加菜再加碼精美蛋糕
瑞芳大寮保安宮每周四舉行共餐，今(9)日適逢母親節前夕，保安宮特別加菜還準備精美的客製化蛋糕，每桌都有一顆，讓參加共餐的長者都又驚又喜，一直以來保安宮銀髮共餐據點都辦得有聲有色，每逢過年過節都會加菜，也讓長者感受到濃厚的節日氣氛。
今天在大寮保安宮共餐日，因適逢母親節前夕，加菜已經稀鬆平常，今天保安宮榮譽主委更特別訂製母親節蛋糕，每桌都有一顆，外型精緻，蠟燭點起來還有小小火花，非常令人驚喜，蛋糕吃起來甜而不膩，讓長者都很喜歡，也感謝廟方的用心安排。
瑞芳大寮保安宮榮譽主委陳建川說，母親節是一個特別的節日，每一位身為母親的女性都是很偉大的，因此特別藉由共餐日，來表彰包括志工媽媽的辛勞，也提前為長者獻上母親節祝福。
上天里里長林瑞明說，保安宮銀髮共餐據點的規模應營的有聲有色，感謝廟方用心照顧大寮地區的長者，今天更有母親節慶祝活動，場面很溫馨。
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