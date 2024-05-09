動物受困高處救援案漸增 新北動保處出動高空作業車協助救援

動物受困案件多元，尤其高空救援難度最高，如果動物受困的高度太高，動保處只能跟消防隊調高空作業車救援，但會有擠壓救災能量之虞，新北市動保處表示，目前已跟民間吊車合作，如果遇到動物受困在高架橋或是高樓窗邊，就可請吊車出動，除了可以減緩困難度，也能保障動保員安全。

2023年動物高空救援案有185件，2022年有180件，動保處表示，近年動物受困高空待救援案不斷增加，過往案件數不多時，還可以向消防局請求支援，協助出動雲梯車救援困在高架橋上或是較高樓層的動物，但隨數量變多，也有壓縮救災能量疑慮。

動保處表示，若只靠動保員拿梯子爬到高處，或是遇到動物受困於10幾樓層高度的狀況，動保員除了要顧慮動物害怕緊張的情緒，自身危險也高，為保障動保員及動物安全，從去年就編列146萬元，跟民間高空作業車簽約合作，只要有類似狀況會出動，降低動物高空救援難度，另外也可協助摘除蜂窩。高空作業車按次計費，每次6千元至1萬不等。

動保處指出，有高空作業車協助後，也確實發揮極大效果，有次動保員接獲通報，民眾在三重忠孝橋發現一隻貓咪卡在橋墩上，當時已天黑又在下大雨，大幅增加救援難度，動保員立即聯絡廠商出動高空作業車協助救援，所幸成功救下小貓。