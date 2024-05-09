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動物受困高處救援案漸增 新北動保處出動高空作業車協助救援

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
過往高空救援案件數不多時，動保處還可以向消防局請求支援，協助出動雲梯車救援困在高架橋上或是較高樓層的動物。圖／新北市動保處提供
過往高空救援案件數不多時，動保處還可以向消防局請求支援，協助出動雲梯車救援困在高架橋上或是較高樓層的動物。圖／新北市動保處提供

動物受困案件多元，尤其高空救援難度最高，如果動物受困的高度太高，動保處只能跟消防隊調高空作業車救援，但會有擠壓救災能量之虞，新北市動保處表示，目前已跟民間吊車合作，如果遇到動物受困在高架橋或是高樓窗邊，就可請吊車出動，除了可以減緩困難度，也能保障動保員安全。

2023年動物高空救援案有185件，2022年有180件，動保處表示，近年動物受困高空待救援案不斷增加，過往案件數不多時，還可以向消防局請求支援，協助出動雲梯車救援困在高架橋上或是較高樓層的動物，但隨數量變多，也有壓縮救災能量疑慮。

動保處表示，若只靠動保員拿梯子爬到高處，或是遇到動物受困於10幾樓層高度的狀況，動保員除了要顧慮動物害怕緊張的情緒，自身危險也高，為保障動保員及動物安全，從去年就編列146萬元，跟民間高空作業車簽約合作，只要有類似狀況會出動，降低動物高空救援難度，另外也可協助摘除蜂窩。高空作業車按次計費，每次6千元至1萬不等。

動保處指出，有高空作業車協助後，也確實發揮極大效果，有次動保員接獲通報，民眾在三重忠孝橋發現一隻貓咪卡在橋墩上，當時已天黑又在下大雨，大幅增加救援難度，動保員立即聯絡廠商出動高空作業車協助救援，所幸成功救下小貓。

另外，動保處也採購攀岩垂降專業設備，如攀岩繩索、全身型安全座帶或吊帶、伸縮鋁製長梯、單繩索自動掣停下降及確保器、手柄攀登器、拔山攀登飛對秤鉤環、透氣型工程安全頭盔等，提供第一線動保員於高空作業使用及確保工作安全。

黑狗自己跑上高架橋墩，無法自己跑下來，被民眾發現通報動保處協助救援。圖／新北市動保處提供
黑狗自己跑上高架橋墩，無法自己跑下來，被民眾發現通報動保處協助救援。圖／新北市動保處提供
為救援可能受困高處的動物，動保處還找來中華民國山岳協會C級攀登教練訓練動保員，包含結繩及繩索升降等，降低高空救援危險度。圖／新北市動保處提供
為救援可能受困高處的動物，動保處還找來中華民國山岳協會C級攀登教練訓練動保員，包含結繩及繩索升降等，降低高空救援危險度。圖／新北市動保處提供
動保處表示，民眾若通報動物受困在高處或是橋墩，動保員只能仰賴長梯，自行爬上去救援。圖／新北市動保處提供
動保處表示，民眾若通報動物受困在高處或是橋墩，動保員只能仰賴長梯，自行爬上去救援。圖／新北市動保處提供
民眾在三重忠孝橋發現一隻貓咪卡在橋墩上，當時已天黑又在下大雨，大幅增加救援難度，動保員立即聯絡廠商出動高空作業車協助救援，所幸成功救下小貓。圖／新北市動保處提供
民眾在三重忠孝橋發現一隻貓咪卡在橋墩上，當時已天黑又在下大雨，大幅增加救援難度，動保員立即聯絡廠商出動高空作業車協助救援，所幸成功救下小貓。圖／新北市動保處提供

動保員 高架橋

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