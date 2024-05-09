環狀線錯位台北埋單？北市捷運局：不可能、要用新北災準金

403地震使環狀線11處軌道錯位，新北市府粗估修復經費4.42億餘元，多名新北市議員認為應向負責施做的台北市府求償。北市捷運局今強調，與新北市府開過3次會議，有講明白是無法避免的天然災害，會用新北市府災準金支付，台北市不可能出錢，而第三方鑑定錯位原因預計3個月後有結果。

北市議會交通委員會今由捷運局報告「捷運環狀線0403地震鋼箱梁錯位處理現況」。局長鄭德發說，地震使支承盤受損可修復，11處錯位3.5至92公分，由新北市主導、台北派人支援，委託「結構工程學會」辦理損害調查作業，研究盤式支承位移原因。

議員陳宥丞、陳怡君皆提到，若在保固範圍，應該是廠商處理，但有新北市議員認為監造、發包都是台北市，4億多的修繕經費應由北市府埋單，天然災害屬不可抗力，台北市有無因應措施、是否由台北市民支付？當初興建時耐震評估可能沒做足，才導致軌道錯位，未來應該要提高耐震係數。

鄭德發回應，目前和新北市府有共識，在會議中就清楚說這是「天然災害」，確定由新北市災害準備金支付修繕費用復舊，不可能是台北市府出錢。耐震評估不能做極端設計，否則量體過大，工程要做最佳設計，從設計到施工全依國家規範，強調這是工程問題，不是意識形態。

柳采葳提醒，現在雙北市府執政黨都是國民黨，也許不會提訴訟，但未來市長為不同政黨，新北市議會萬一要求新北市府以訴訟方式向北市府求償，捷運局一定要提前做好責任歸屬認定的標準、細節，防堵政治攻防、言語，不該承擔就不要承擔，態度強硬。