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世壯運壯寶亮相 蔣萬安讚創意阿母Strong 侯友宜秀壯臂

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
上午在台北市政府舉行的「2025 雙北世界壯年運動會吉祥物亮相」記者會。由台北市長蔣萬安（右一）與新北市長侯友宜（左一）一同帶領賽會吉祥物「壯寶」（右二）Strong 正式亮相，同時也邀請103歲「全球最年長羽球選手」林友茂（左二）一同上台，備戰世壯運。記者黃義書／攝影
上午在台北市政府舉行的「2025 雙北世界壯年運動會吉祥物亮相」記者會。由台北市長蔣萬安（右一）與新北市長侯友宜（左一）一同帶領賽會吉祥物「壯寶」（右二）Strong 正式亮相，同時也邀請103歲「全球最年長羽球選手」林友茂（左二）一同上台，備戰世壯運。記者黃義書／攝影

2025雙北世界壯年運動會目前報名人數已經破萬人，今天世壯運吉祥物Strong正式亮相，中文名取為「壯寶」，不過在徵名過程，不少網友發揮創意，有網友建議狀元、阿姆實壯等，蔣萬安今天說，的確網友有些命名滿有創意，比如再過幾天就是母親節，其實可以叫「阿母Strong」，新北市長侯友宜也舉秀出自己的右手說，「Strong！這個最壯...」

由於目前報名狀況已經破萬人，外界也好奇，侯友宜、蔣萬安要報名參加什麼項目競賽？蔣萬安說，他剛還跟侯市長聊到，其實侯市長很厲害，不只網球很強，柔道更不用講，然後聽說棒球投得也很準，所以他剛有問侯市長，是不是會跟新北市府的同仁組一個團體，新北體育局說確實有在考慮。

至於自己報名什麼項目？蔣萬安說，他評估報一些可能過去比較不常接觸的項目，藉由這次世壯運來參與，跟各界的好手一起同場競技。

今天的記者會，除了吉祥物壯寶正式亮相外，高齡102歲的林友茂目前是金氏世界紀錄「全球最年長羽球選手」保持人，這次也報名世壯運，球齡已經超過40年的林爺爺，不僅是台灣清晨盃羽球賽連續40屆冠軍，這次他參加世壯運的目標是再奪金牌，目前正努力備戰中。

2025雙北世界壯年運動會將於2025年5月17日至30日登場，預估將有超過110個國家、近3萬名選手、1萬名隨行人員來台，至6月17日之前報名還享有7折優惠。今天的吉祥物登場，蔣萬安說，有很多網友都有提議，的確有些滿有創意，也幫吉祥物取一個好的名字。

侯友宜說，能夠參加世壯運，都是一個身體非常棒，健康，又有一個喜悅的心情，所以身心靈一定最強壯，最重要也是要鼓勵大家來參與世界壯年運動會，因為目前報名已經有1萬4千多人。

蔣萬安

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