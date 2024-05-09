兄弟明算帳？環狀線修復4.42億元誰出錢 蔣萬安、侯友宜有共識

新北環狀線這次因花蓮地震，造成橋和站至板新站有11處鋼箱梁受損嚴重，至少1年才能修復，目前粗估需4.42億元，民進黨新北議員要求釐清相關責任要向北市求償。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天同台為世壯運宣傳，被問及如何「兄弟明算帳」？蔣、侯都說，依照合約，該怎麼做就怎麼做，侯也表示，他跟蔣有一個共同方向，就是希望將環狀線盡快修復好。

環狀線因這次0403地震，造成橋和站至板新站有11處受損，日前社民黨北市議員苗博雅就質疑，當初監造環狀線時，耐震規定是6級以上，為何遇到5級震度就發生問題，是否施工時有人謀不臧、或設計強度不夠等，應該查清楚；民進黨新北市議員張嘉玲也要求「這些錢不能全由新北市民埋單」。

蔣萬安、侯友宜今天上午同台出席世壯運吉祥物Strong「壯寶」正式亮相記者會，對於環狀線未來是否兄弟明算帳？蔣萬安說，據他的了解，這個案子已經送中華民國結構工程學會，釐清相關原因，是因為地震天災問題，還是當時設計施工的問題？這一切等相關釐清清楚後，來確定責任歸屬，依照合約、該怎麼處理就怎麼處理。

侯友宜說，他跟蔣萬安針對環狀線的修復，大家有一個共同方向，希望在兩次努力下，最重要的是將環狀線盡快修復好，讓雙北市民有共同生活圈、交通有方便性，這是雙北第一個期待；第二個就是面對災後復原工作外，還有相關問題，雙北都會共同面對，尤其有合約，有組成第三方公正人士來鑑定，相關責任到時釐清後會依照合約走。