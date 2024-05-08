淡水國民運動中心器材破、地下室漏水 體育局要求2周內改善

淡水國民運動中心2014年啟用，由新北體育局委外經營。近期民眾發現多項設施損壞，包括蒸氣室、健身房器材及地下停車場逢雨積水及滲漏。議員鄭宇恩今現勘發現，器材使用上仍會鬆動搖晃，體育局應訂定器材維修、汰換標準，並協助業者盤點缺失、盡速安排漏水點檢驗。體育局說，已要求業者2周內改善。

鄭宇恩說，近期頻接獲民眾反映，淡水國民運動中心多項設施損壞，停車場只要遇雨就必須涉水牽車，之前天花板還掛了一個塑膠袋和水管接水，游泳池SPA設施、蒸氣室損壞多時卻不見修復；還有健身房多項器材，接觸人體位置都有破損，可直接見到裸露內層布面。

鄭宇恩說，她今現勘發現部分缺失已做緊急處置，器材破損的部分先以黑色膠帶貼起，但使用仍會鬆動搖晃，認為主因在於運動器材維修、汰換標準不一致，建議體育局應訂定標準供廠商遵循。淡水國民運動中心廠商合約預計到2025年9月，體育局應協助運動中心全面盤點缺失、盡速安排漏水點檢驗。

淡水國民運動中心委外業者指出，地下停車場積水主要來自地下室雨水儲水槽容量不足，加上停車場洩水效果不佳，遇暴雨就會溢出，目前僅能在下雨時，加強請清潔人員排除積水。而滲漏是近期地震後，因地下室上方就是游泳池，恐怕涉及建物結構問題。

體育局說，地下室漏水是因近期餘震多，出現新的漏水點導致，已請業者改善；運動器材部分今日也現勘過，器材不到老舊狀態，目前都能使用，會再請業者持續檢查，同時也給業者2周時間改善完成，若後續沒改善完成，依據契約可列追蹤要求限期完成或罰款。