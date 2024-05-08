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北市攜手海科館推海洋教育 開放國中小認養珊瑚

中央社／ 台北8日電

台北市教育局今天指出，為推廣海洋教育，攜手海洋科技博物館，除取得61部教育影片授權上傳至酷課雲平台，還開放40班國中小實際參與珊瑚種植，打造真實版「開心水族箱」。

台北市教育局今天與海洋科技博物館簽署合作意向書，教育局長湯志民致詞表示，不臨海的台北市為推廣海洋教育，原先只能透過數位資源，如今在海科館慷慨協助下，不僅能欣賞教育影片、進行一日校外教學，還能實際體驗珊瑚及鱟魚復育，相信對學生受益無窮。

海洋科技博物館館長陳素芬指出，教育是個無私奉獻的職志，簽署備忘錄象徵正式攜手合作，將把嗅覺、視覺等不同感官體驗及無數海洋教育資源提供台北市的親師生，盼讓孩子親眼欣賞潮間帶、理解背後科學知識並參與保育工作後，海洋素養就會在心裡萌芽。

教育局說明，下學期開始，將與海科館合作辦理「海洋科學公民教育」計畫，補助中小學申請至海科館一日體驗，今年名額共150個班級，另提供40個班級參與珊瑚認養及擔任鱟魚保母，可實際至海科館種珊瑚，並在學校養殖鱟魚養殖。

此外，教育局表示，今天起將有61部海科館授權的教育影片陸續上架至台北酷課雲，包含30部主題涵蓋海嘯、微生物、海洋垃圾等的課程式影片，還有21場探討地質、保育、海洋政策與環境變遷等議題的講座。

教育局指出，除了課程及講座外，另有10部「館長帶你遊海科」系列影片，詳細介紹海科館的主題展館及各種體驗活動，適合由家長陪伴學童一起觀看，引導發展海洋科學素養。

教育局 海科館 珊瑚 認養

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