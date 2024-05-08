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新北正式進腸病毒流行期 除板橋中和…淡水也列高風險

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市本周正式進入腸病毒流行期，今年全國共11例腸病毒71型輕症、1例腸病毒重症，其中3例腸病毒71輕症為新北市中和區、板橋區及淡水區，這3區已公告為腸病毒高風險區。圖／新北市衛生局提供
新北市本周正式進入腸病毒流行期，今年全國共11例腸病毒71型輕症、1例腸病毒重症，其中3例腸病毒71輕症為新北市中和區、板橋區及淡水區，這3區已公告為腸病毒高風險區。圖／新北市衛生局提供

國內腸病毒疫情升溫，新北市衛生局今早在市政會議表示，連兩周腸病毒急診就診人次超過流行閾值，本周正式進入腸病毒流行期；另今年全國共11例腸病毒71型輕症、1例腸病毒重症，其中3例腸病毒71輕症為新北市中和區、板橋區及淡水區，這3區已公告為腸病毒高風險區。

衛生局今早在市政會議提臨時動議，表示目前新北市、桃園市、台中市、雲林縣、屏東縣、高雄市等6縣市，共11例腸病毒71型輕症、1例腸病毒重症，其中3例輕症為中和區、板橋區及淡水區。

這3區腸病毒高風險區應遵守727原則，即為一周內班有含2名以上幼學童，經醫師診斷為腸病毒時，該班停止上課7日。衛生局表示，截至5月6日教托育機構累計56班次停課，其中中和區42班次、板橋區14班次。

衛生局表示，因應腸病毒流行期，衛生、教育、社會跨局辦理腸病毒防治措施，已完成新北215家公私立國小、1129家公私立幼兒園、359家公私立托嬰中心及44家產後護理之家，共1748家機物病毒防治查核。

侯友宜在會中也裁示，全國2周前進入流行期，腸病毒感染力非常強，尤其是對幼兒，相關單位要全力防治，至於衛生局列出的防治五大重點中，最重要還是勤洗手，跟洗手五時機，另外登革熱問題也需要多注意，一起共同防治。

新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者張曼蘋／攝影

淡水 疫情 腸病毒 衛生局 風險

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