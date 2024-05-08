打造友善職場環境 蔣萬安引用研究點：男女薪資落差關鍵在「家庭」

今年5月15日適逢聯合國公佈國際家庭日30周年，但人們生活壓力越來越大，造成不敢生、不敢養，如何平衡家庭生活與職涯是許多人共同經歷的挑戰，愛盟家庭文教基金會昨天舉辦「孕育未來研討會-友善育兒職場與家庭教育」，邀請各方代表到場分享，市長蔣萬安到場致詞，指出男女間薪資不平等，關鍵在於家庭責任，未來也將參考這份研究，研擬政策方向。

研討會邀請產官學界專家，該如何平衡家庭生活與職涯，愛盟董事鄒開蓮表示，現今社會快步調與工作經濟壓力，讓許多年輕人把工作與成家育兒變成只取其一選項，對結婚生育卻步，進一步造成少子化，讓國家出現永續潛在危機，但若要解決這樣危機，是需要政府與民間企業一起努力。

會中也邀請多家企業領袖分享如何建構友善職場育兒環境，包括彈性工作安排、友善育兒津貼、有無設置托兒設施及提供育兒協助或支持等符合家長需求的支援措施，企業家分享，這些措施有助於提升員工家庭生活品質，進一步提升員工的工作效率及效能，期望在少子化的衝擊下，透過企業友善家庭的典範，讓家庭成為企業人才的重要支持。

蔣萬安也到場引用諾貝爾經濟學獎得主Claudia Goldin（高爾丁）研究，職場上男女薪資差距關鍵在於女性往往承擔更多家庭照顧責任，特別是第一個孩子出世之後，常需選擇彈性工作，應提供更多托育設施，夫妻間也須共同分擔家務，才能實現薪酬平等。

蔣萬安表示，市府能參考高爾丁的研究成果，推動相關政策，營造更友善工作環境，包含將舉辦「友善育兒事業獎」表揚活動，針對企業於彈性工時、托育補助、育嬰假等親職措施給予評比，希望能帶動打造友善育兒城市。