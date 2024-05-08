HPV疫苗 北市國中男生也能打

台北市率全國之先，開放讓國中青少年也可以免費施打HPV疫苗。台北市長蔣萬安宣布，今年9月1日起，除持續提供國中女生公費HPV疫苗接種，並擴大提供設籍或就學於台北市112年度入學國中男生免費接種疫苗，預計1萬名國中男生受惠。

北市衛生局表示，醫學研究指出，不分性別，一生被HPV感染機率高達80%，持續感染HPV不僅導致女性子宮頸癌、陰道癌，在男性亦可能衍生頭頸癌、肛門癌等癌症。

市長蔣萬安昨說，北市讓國中女生免費施打HPV疫苗已有一段時間，根據世界衛生組織建議，不只青少女，青少年也應該施打，對於防止感染或是後續衍生的癌症預防都有很大的幫助，因此增加1600萬元預算，預計施打比例到7成，1萬名國中青少年受惠。

台灣大學醫學院附設醫院副院長婁培人表示，因病毒特性，女性還可由子宮頸抹片檢查早期發現治療，男性受感染後較難清除病毒，且無常規檢查不易發現；最有效的預防方式是接種HPV疫苗，青少年階段是接種黃金期可達最大保護效果。

衛生局長陳彥元說，接種時設籍的民國99年9月2日至100年9月1日出生男生，以及本國籍或是非本國籍但父母一方有本國籍，且接種時為台北市112年入學國中男生都可施打。

北市衛生局這個月起媒合講師巡迴國中校園宣導，並提供家長疫苗手冊與接種同意書，經家長與學生簽署後，由校園設站服務醫師提供健康評估及協助疫苗接種；因故無法在校接種學生，可持「補接種通知單」至北市113家HPV疫苗特約醫療院所預約補接種服務。