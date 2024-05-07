北市誠正國中加速改建 新校舍預計116年完工

台北市立誠正國中校舍因0403地震災損，市長蔣萬安下令提前1年啟動改建工程，教育局今天表示，已安排好工程期間教學空間調整方式，新校舍預計民國116年完工並取得使照。

誠正國中建於65年，不僅校舍高齡老舊，也被評估為高氯籬子含量建物，因此在前市長柯文哲任內配合EOD（市有建物及用地整合運用導向之都市發展）政策推動拆除重建，規劃蓋新教學大樓、地下停車場，並納入日照中心、長照中心、社會住宅及里民活動中心。

台北市教育局赴市議會教育委員會進行專案報告，國民黨議員吳世正表示，教育局與社會局的職責不同，教學場域與社福設施的功能也不同，未來不應再有像誠正國中這樣混在一起的規劃。

教育局長湯志民說，經議員關心，已特別設定校舍改建工程納入其餘設施的標準，要餘裕校地大於1000平方公尺或改建總樓地板面積大於1萬5000平方公尺，才會讓其餘局處提出參建需求，也會以學校性質及需求相關為優先考量。

湯志民指出，若規劃興建日照、長照等設施，一定會安排在校園角落並設獨立動線，把對校務發展的可能影響降到最低，以教學為首要任務。

至於誠正國中校舍改建進度，湯志民說，正積極推進工期，預計明年可以動工，過程中須調整的教學空間也已經安排好，教師則會持續在校園協助相關事宜，希望早點蓋好、迎接誠正國中新面貌。

教育局工程及財產科長黃一正補充，工程分為2期進行，首階段將拆除3棟舊校舍並興建新大樓，預計116年完工、取得使照，就可以將學生移置到新校舍，再拆除其餘舊校舍並復原操場。

教育局中等教育科長黃喬偉說，為配合工程，誠正國中下學年度招生將從10班降到8班，若登記入學者是來自同學區的新北市白雲國小，就會以設籍台北市的學生為優先。