熱門書難借挨批！新北15.6萬人共用一本、千人排電子書

據2023年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，全國去年排名前20名熱門書籍，新北書籍量敬陪末座、熱門電子書幾千人等候借閱。議員黃心華質疑「大家要等幾百年？」要求文化局改變採購策略。文化局長張䕒育說，會再努力3周提檢討報告；新北市圖書館長王錦華說，會再酌量增加紙本熱門書、提高電子書比例。

黃心華說，2023年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告顯示，新北市民、居民到圖書館人次六都第二、館藏利用六都第二，反觀文化局投入在市立圖書館資源不足，不僅投入經費倒數第二、館藏建設倒數第一、館舍面積倒數第二，去年排名前20名熱門書籍，採購量是倒數第一。

報告顯示，桃園1.4萬人共用一冊熱門書，共用人數最少，台北2.5萬次之，台中3.3萬、台南4.5萬、高雄4.2萬，新北市卻高達15.6萬人共用一冊熱門書。黃說，連採購量跟倒數第二名差一大段，電子書也是需等待1、2000人，「大家要等幾百年？」要求文化局改變採購策略，減少等待時間。

新北市立圖書館長王錦華說，圖書館一年約有5千多萬採購書籍費用，80%購買實體書，20%買電子書。實體書部分，為讓各區圖書館都有熱門書可以借閱，熱門書通常一次買30本，超級熱門則盡量買到100本。其他縣市也多是這樣情況，比如台南市熱門書籍也是平均30至40本，僅桃園市平均數量較高達200多本。

王錦華說，電子書部分，細分為電子資料庫、買斷電子書及計次電子書，買斷電子書價格是一般紙本書約十倍，每本約3000元至5000元不等，一次最多3個人同時借閱，計次則以每本12元計算。近年電子書趨勢漸長，會研擬提高電子書比例。