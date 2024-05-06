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短程國道客運經營困難 立委促鬆綁法規造福通勤族

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委林沛祥今天表示，已在立法院交通委員會提出臨時提案，建議鬆綁跨3縣市以上公路客運路線限制。圖／林沛祥服務處提供
基隆市立委林沛祥今天表示，已在立法院交通委員會提出臨時提案，建議鬆綁跨3縣市以上公路客運路線限制。圖／林沛祥服務處提供

基隆市立委林沛祥今天表示，他已在立法院交通委員會提出臨時提案，建議修正汽車運輸業管理規則，主要訴求是跨3縣市以上的公路客運路線，鬆綁區域限制等內容，朝直轄市和縣、市政府也能安排市區客運路線經營方向努力。

林沛祥說，近期有多條短途國道客運路線，在營運許可證到期後不再繼續經營行駛，又沒有新的經營業者接手，影響通勤旅客權益。跨縣市生活圈已是常態，尤其TPASS實施後，民眾使用公路客運需求增加，現行法令有修正必要。

林沛祥認為公路法、汽車運輸業管理規則，對跨縣市路線僅能以公路客運形式經營，路線變更、票價調整、短端載客等限制較大，造成區域路線與市區公車難以整合，也讓通勤民眾帶來困擾，並衍生客運業者經營困境。

林沛祥說，交通部公路局同意對於跨3縣市以上的公路客運路線，鬆綁區域限制等內容作為修改方向，這項修改將有效提升通勤旅客的便利性，降低跨縣市工作民眾的交通負擔，同時有助地區經濟的發展。

前立委蔡適應說，他長期關心基隆市公車營運狀況，鬆綁國道客運在市區短程載客，可能會排擠市公車運量。過去公路法的對於跨縣市公車、國道客運有相當限制，用意在保護各縣市的市區公車，鬆綁法規可能會導致新北市的公車、客運跨境到基隆市，希望修法時納入考量，不要顧及便利，犧牲基隆市公車的營運成績。

公車 國道客運 基隆

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