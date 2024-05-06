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影／預防腸病毒及登革熱肆虐 侯友宜籲勤洗手保持環境整潔
國內腸病毒處於流行期，而目前登革熱境外移入個案數高於過去四年同期，且國內仍發生本土登革熱病例，尤其面對即將到來的梅雨季，登革熱防治刻不容緩。為防範腸病毒及登革熱的肆虐，新北校園嚴陣以待，新北市長侯友宜上午特別前往板橋江翠國小視察校園登革熱高風險區域整備工作，指示全市校園加強衛教防疫措施，共同守護孩童健康。
目前正是腸病毒好發期，新北市考量腸病毒傳播風險，若該區域出現腸病毒71型病例，就會公告為腸病毒高風險區，至今中和區及板橋區列為腸病毒高風險區，須特別留意幼兒健康，並加強教導學幼童養成良好的個人衛生習慣，以及生病在家休息的防疫觀念。而五月梅雨季節來臨，強降雨易使室外積水容器增加，造成病媒蚊易生長的環境。侯友宜特別提醒民眾，除了勤洗手，更要保持環境的整潔，落實清除積水容器，減少病媒蚊孳生。
針對校園的衛教防疫措施及學童的安全，侯友宜表示，家長應落實孩子生病就不要到學校的觀念，而學校更要關心學童的健康，因此，新北教育局也啟動健康照顧系統，隨時與家長聯繫，讓孩子在學校平平安安。梅雨季是病媒蚊易孳生的季節，而許多校園內設有生態園區與農園區，侯友宜除了提醒各級學校加強防疫，保持清潔優良環境，也呼籲民眾隨時清除住家室外積水容器及維持環境整潔。
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