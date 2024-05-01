對柯文哲慈悲就是對郝龍斌殘忍！綠要求三大案硬起來 蔣萬安回應

台北市長蔣萬安今赴議會報告第一次追加減預算，綠議員許淑華、簡舒培、陳賢蔚質詢台智光、北士科、京華城三大案。簡舒培質疑，蔣萬安要政風調查三大案「嘴巴積極、人很消極」、「連李四川都比蔣萬安積極」，綠營議員要蔣萬安撕「佛系標籤」展現攻擊力，「對柯文哲慈悲，就是對郝龍斌殘忍」。蔣說，他立場一致，就是即刻請政風調查，積極釐清真相。

議員許淑華今天也點出北士科案潛在投資人的訪談會議有五大疑點，包括發聲明稱沒有出席北士科訪談會議的元大簽名有貓膩，包括時間不對、當時的北市府副秘書長林育鴻沒簽名、出席人員名字還不對等，要求市府指派政風處立即啟動北士科爭議紀錄調查，並調查前副秘林育鴻，一周將結果函覆議會，並且不得找人頂罪，「不能再有第二個余文。」

蔣萬安說，不僅會議紀錄、還有元大聲明，一比之下的確有落差，絕不會包庇，已經請政風深入調查，政風處會將調查詢問完，會尊重政風調查程序，不會追求快。

民進黨議員陳賢蔚則質疑蔣萬安，處理三大案太佛系「對柯文哲慈悲，就是對郝龍斌殘忍」，要蔣展現魄力、撕掉佛系的標籤。蔣萬安說，市府一開始的立場都一致，就是即刻請政風調查，積極釐清真相。

民進黨議員簡舒培則質疑台智光案，質疑台智光啟動解子約，月租費從4月降至1761元，北市府預算應該會節省5千多萬元，但為何今天的追加減預算，並沒有追減警用監視器傳輸費的五千多萬元？

蔣說，因台智光會進入爭議案件，發文終止合約之後，要跟台智光議價，不過議員仍質疑，蔣萬安是不是打假球？主計處表示，因3月分就編好第一次追加減預算，第二次追加減、8月底送的時候，就會追減這筆五千多萬元。