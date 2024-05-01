快訊

遇大暴雨、舞台冒火光 五月天緊急宣布「演唱會延期」

對柯文哲慈悲就是對郝龍斌殘忍！綠要求三大案硬起來 蔣萬安回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會報告第一次追加減預算，綠議員許淑華、簡舒培、陳賢蔚質詢台智光北士科京華城三大案。簡舒培質疑，蔣萬安要政風調查三大案「嘴巴積極、人很消極」、「連李四川都比蔣萬安積極」，綠營議員要蔣萬安撕「佛系標籤」展現攻擊力，「對柯文哲慈悲，就是對郝龍斌殘忍」。蔣說，他立場一致，就是即刻請政風調查，積極釐清真相。

議員許淑華今天也點出北士科案潛在投資人的訪談會議有五大疑點，包括發聲明稱沒有出席北士科訪談會議的元大簽名有貓膩，包括時間不對、當時的北市府副秘書長林育鴻沒簽名、出席人員名字還不對等，要求市府指派政風處立即啟動北士科爭議紀錄調查，並調查前副秘林育鴻，一周將結果函覆議會，並且不得找人頂罪，「不能再有第二個余文。」

蔣萬安說，不僅會議紀錄、還有元大聲明，一比之下的確有落差，絕不會包庇，已經請政風深入調查，政風處會將調查詢問完，會尊重政風調查程序，不會追求快。

民進黨議員陳賢蔚則質疑蔣萬安，處理三大案太佛系「對柯文哲慈悲，就是對郝龍斌殘忍」，要蔣展現魄力、撕掉佛系的標籤。蔣萬安說，市府一開始的立場都一致，就是即刻請政風調查，積極釐清真相。

民進黨議員簡舒培則質疑台智光案，質疑台智光啟動解子約，月租費從4月降至1761元，北市府預算應該會節省5千多萬元，但為何今天的追加減預算，並沒有追減警用監視器傳輸費的五千多萬元？

蔣說，因台智光會進入爭議案件，發文終止合約之後，要跟台智光議價，不過議員仍質疑，蔣萬安是不是打假球？主計處表示，因3月分就編好第一次追加減預算，第二次追加減、8月底送的時候，就會追減這筆五千多萬元。

京華城 北士科 台智光 柯文哲 民進黨 蔣萬安 郝龍斌

延伸閱讀

蔣萬安替柯市府追加預算？ 鍾沛君：選舉時別成自己的鍋

影／調查北士科、京華城 藍議員三問蔣萬安向柯文哲信心喊話

京華城容積爭議議員追問調查何時有結果 蔣萬安：有違法疑慮就送檢調

綠轟青年局籌備如兒戲 嗆「不如韓國瑜」蔣萬安吐這句

相關新聞

對柯文哲慈悲就是對郝龍斌殘忍！綠要求三大案硬起來 蔣萬安回應

台北市長蔣萬安今赴議會報告第一次追加減預算，綠議員許淑華、簡舒培、陳賢蔚質詢台智光、北士科、京華城三大案。簡舒培質疑，蔣...

影／調查北士科、京華城 藍議員三問蔣萬安向柯文哲信心喊話

台北市前市長柯文哲任內的北士科案、京華城案延燒，北市議會今組成跨黨派調查小組。國民黨議員楊植斗質詢，頻頻追問台北市長蔣萬...

京華城容積爭議議員追問調查何時有結果 蔣萬安：有違法疑慮就送檢調

台北市長蔣萬安下午赴議會報告總預算第1次追加減案並詢答，針對京華城爭議，市議員李明賢質詢時問政風調查何時有結果？蔣萬安說...

京華城、北士科案爭議延燒 柯文哲：吵那麼多天幹什麼？

台北市前市長柯文哲任內「三大案」爭議延燒，台北市議會將組成跨黨派9人專案小組，調查北士科、京華城容積案。前台北市長柯文哲...

蔣萬安查三大案也請柯文哲說明？政風處：政風有政風節奏

台北市長蔣萬安指示政風處調查北士科、京華城、台智光三大案，其中京華城案，政風已啟動約談都發局四人，政風處長林炤宏今被問及...

調查北士科京華城藍綠要訪談柯文哲 蔣萬安用10字回應

台北市議會組成跨黨派9人小組調查北士科、京華城容積案，依藍綠提案內容，調查小組未來可能訪談柯文哲及前朝官員。台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。