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京華城容積率爭議 蔣萬安曝：檢調已索取資料調查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1065年聖誕三獻大典。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1065年聖誕三獻大典。記者林麗玉／攝影

台北市議會針對北士科京華城兩案，今天正式組成九人調查小組，北市長蔣萬安今天出席松山慈祐宮恭祝天上聖母1065年聖誕三獻大典，對於京華城高容積率爭議，蔣萬安說，這兩案北市政風已經積極調查，包括啟動約談相關人士。蔣也說，京華城案，檢調也已經索取資料介入調查，完全配合檢調偵辦。

對於元大昨天再發最新聲明，表示元大曾於109年12月16日應北市產業發展局邀請，討論內湖數位內容創新中心BOT案，但未涉及北士科T16、T17、T18案，蔣萬安今說，北士科T17、T18這個案子，已經送政風調查，政風已經啟動，一切就是釐清事實、調查真相，讓真相事實還原，並對外界有清楚說明。

媒體今天也問蔣萬安，任內是否會有京華城2.0？蔣萬安表示不會，在監察院提出糾正前，他就即刻要求都發局提出精進方案，都委會不在受理個案，只處理通案處理原則，回歸都市計畫審議，及相關法規處理，絕對不再有這樣的案子再度發生。

至於議會九人調查小組今天成立，蔣說，市府一直都非常積極，一切都是要回歸到事實張相，外界有疑慮就移送政風，讓政風有一個充分調查空間，好好調查，包括啟動約談相關人士，包括京華城案，檢調也已經索取資料介入調查，完全配合檢調偵辦。

京華城 北士科

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