高中職無照駕駛機車哪來？逾3成是家長提供 專家建議北市沒收車輛

北市今舉行道路交通安全會報，會中討論未滿18歲學生無照駕駛問題，教育局表示，入校宣導交通安全有成效、會持續辦理；專家並建議北市府沒收車輛，凸顯提供車輛者責任。

交通局今舉行道安會報，教育局報告高中職學生騎乘機車因應作法。教育局表示，去年北市學校未滿18歲無照駕駛共69所，其中超過100人的有1所、51至100人的3所、21至50人的7所、11至20人的8所、10人以下的50所。

教育局指出，去年無照駕駛違規人次為1834次，騎乘機車理由，34%為同儕影響、33%為工作需要、25%為通學需要。機車的來源則是家長提供居多為31%、自己買25%、自己偷騎20%、同儕借騎17%。

教育局指出，去年112年先行到3校、48班次、915人次進行強化交通安全教育課程，包含交通法規、意外事故預防處理、生命教育等，提升學生安全意識，課後會實施測驗，統計上課前平均分數為68分，上課後分數為80分。

教育局說，111年無照違規從1992人次，下降到今年的1834人次，課程續辦，並與新北、基隆、桃園、宜蘭分組，交互提供名冊勾稽，完整輔導違規學生。

府外專家委員們則建議，課程中除了要強調罰則重、提供車輛者也會連帶責任，法條既然規定得以沒入，建議北市府將機車沒收，凸顯車主責任。

研考會則建議教育局要邀集警察局、社會局討論，無照駕駛可能是家庭環境因素如輟學或低收入家庭等，相關單位一起配合才能有效預防。

教育局表示，課程會有法制面、生命教育，家庭宣導部分也同步進行，違規學生則都會由校內輔導老師了解狀況。